Les données financières secrètes de BlockFi montrent un lien de 1,2 milliard de dollars avec FTX et Alameda

Le logo BlockFi affiché sur un écran de téléphone et la représentation des crypto-monnaies sont visibles sur cette photo d’illustration prise à Cracovie, en Pologne, le 14 novembre 2022.

La présentation financière a été réalisée par M3 Partners, conseil du comité des créanciers. Le cabinet est représenté par le cabinet d’avocats Brown Rudnick et est entièrement composé de clients BlockFi à qui le prêteur en faillite doit de l’argent.

Les avocats de BlockFi avaient déclaré plus tôt que le prêt à Alameda était évalué à 671 millions de dollars, alors qu’il y avait 355 millions de dollars supplémentaires en actifs numériques gelés sur la plate-forme FTX. Le bitcoin et l’éther se sont depuis ralliés, augmentant la valeur de ces avoirs.

Le solde indiqué dans le dossier BlockFi non expurgé comprend 415,9 millions de dollars d’actifs liés à FTX et 831,3 millions de dollars de prêts à Alameda. Ces chiffres datent du 14 janvier. Les deux sociétés de Bankman-Fried ont été enveloppées dans la faillite de FTX en novembre, qui a fait vaciller les marchés de la cryptographie.

Le prêteur de crypto en faillite BlockFi avait plus de 1,2 milliard de dollars d’actifs liés à FTX et Alameda Research de Sam Bankman-Fried, selon des données financières qui avaient déjà été expurgées mais qui ont été téléchargées par erreur mardi sans les expurgations.

Un avocat du comité des créanciers a confirmé à CNBC que le dossier non expurgé avait été téléchargé par erreur, mais a refusé de commenter davantage. Les avocats de BlockFi n’ont pas répondu à une demande de commentaire.

D’autres informations désormais disponibles concernant BlockFi incluent le nombre de ses clients et des détails de haut niveau sur la taille de leurs comptes ainsi que le volume des transactions.

BlockFi comptait 662 427 utilisateurs, dont près de 73 %, avaient des soldes de compte inférieurs à 1 000 $. Au cours des six mois de mai à novembre de l’année dernière, ces clients ont eu un volume de transactions cumulé de 67,7 millions de dollars, tandis que le volume total était de 1,17 milliard de dollars. BlockFi a réalisé un peu plus de 14 millions de dollars de revenus de négociation au cours de cette période, selon la présentation, avec une moyenne de 21 dollars de revenus par client.

La société disposait de 302,1 millions de dollars en espèces, ainsi que d’actifs de portefeuille évalués à 366,7 millions de dollars. Au total, le prêteur crypto dispose d’actifs non ajustés d’une valeur de près de 2,7 milliards de dollars, dont près de la moitié sont liés à FTX et Alameda, selon la présentation.

L’échec de BlockFi a été précipité par l’exposition à Three Arrows Capital, un fonds spéculatif crypto qui a déposé une demande de mise en faillite en juillet. FTX avait organisé un plan de sauvetage pour BlockFi, par le biais d’une facilité de crédit renouvelable de 400 millions de dollars, mais cet accord s’est effondré lorsque FTX a fait face à sa propre crise de liquidité et a rapidement sombré dans la faillite.

Selon les dernières données financières BlockFi publiées, la valeur du prêt Alameda et des actifs liés à FTX a été ajustée à 0 $. Après tous les ajustements, BlockFi dispose d’un peu moins de 1,3 milliard de dollars d’actifs, dont seulement 668,8 millions de dollars sont décrits comme “Liquid / To Be Distributed”.

Les 125 employés restants de BlockFi sont grassement payés dans le cadre du plan de rétention proposé conçu pour garder certaines personnes à bord pendant le processus de faillite, indique le dossier.

Les employés retenus percevront un total de 11,9 millions de dollars sur une base annualisée. Parmi les autres membres du personnel se trouvent trois employés de la réussite des clients, qui remporteront chacun une moyenne annualisée de plus de 134 000 $.

Cinq employés toujours dans l’entreprise gagnent en moyenne 822 834 $, selon la présentation, ce qui montre que les plans de rétention de BlockFi “sont plus importants que les cas de cryptographie comparables”.

