Les données et la technologie Kharon sélectionnées par les douanes et la protection des frontières des États-Unis

Les agents du CBP auront accès à la plateforme de Kharon pour soutenir l’application et les enquêtes du CBP sur le travail forcé et le commerce.

WASHINGTON, 18 octobre 2023 /PRNewswire/ — Kharon annonce la signature d’un contrat avec les douanes et la protection des frontières (CBP) des États-Unis. Grâce à ce prix, les agents chargés de l’application des lois et les enquêteurs du CBP auront accès à la plateforme mondiale d’analyse des risques de Kharon. Les connaissances et les outils d’analyse de Kharon sont utilisés par des entreprises mondiales et des institutions financières pour la gestion des risques liés aux menaces de sécurité réglementaires et géopolitiques, en particulier pour le KYC, le respect des sanctions, la sécurité de la chaîne d’approvisionnement et le travail forcé.

Ce prix souligne l’engagement de Kharon à aider les organisations à gérer les complexités de la diligence raisonnable de la chaîne d’approvisionnement tout en s’alignant sur la loi ouïghoure sur la prévention du travail forcé (UFLPA) et l’application du travail forcé.

L’expertise de Kharon dans la génération d’informations basées sur des données aidera le CBP dans ses enquêtes axées sur les réseaux d’acteurs étrangers liés au travail forcé et à d’autres menaces à la sécurité. Les informations de Kharon s’appuient sur toutes les informations open source disponibles et s’appuient sur une expertise en la matière et des analyses de données de classe mondiale combinées à des systèmes d’IA et de PNL de pointe. Kharon a obtenu plusieurs brevets pour ses outils d’analyse et de flux de travail transformateurs qui ont aidé de grandes entreprises et banques à minimiser les risques et à maximiser l’efficacité des fonctions critiques de conformité, d’enquête et de gestion des risques.

La solution de travail forcé de Kharon constitue un outil puissant pour les organisations cherchant à relever les défis multiformes posés par les risques liés à la chaîne d’approvisionnement dans l’économie mondialisée d’aujourd’hui, en particulier conformément à l’UFLPA et à l’application du travail forcé. Les connaissances et les outils technologiques brevetés de Kharon permettent aux entreprises d’identifier de manière proactive les indicateurs et typologies potentiels de travail forcé, en s’alignant sur les réglementations et les directives gouvernementales. Ce faisant, les entreprises peuvent atténuer leur exposition aux risques liés au travail forcé et aux droits de l’homme qui autrement pourraient rester cachés, évitant ainsi les mesures coercitives et protégeant la valeur de l’entreprise.

« Nous sommes honorés par ce prix et par le fait que nos produits de données, de technologie et de flux de travail continuent d’aider les principales organisations à améliorer la sécurité et l’intégrité de leurs chaînes d’approvisionnement mondiales respectives », a déclaré Howard Mendelsohn, directeur client de Kharon. « Kharon a travaillé dur pour garantir que nos informations essentielles sur le travail forcé soient intégrées aux principales plateformes tierces de contrôle et de cartographie de la chaîne d’approvisionnement, permettant aux entreprises d’identifier rapidement et de manière rentable les risques liés aux exigences de l’UFLPA et à l’application du travail forcé. La complexité de l’exposition au travail forcé nécessite un partenariat efficace entre les secteurs public et privé, dont Kharon est fier de faire partie.

À propos de la Kharon

Kharon aide les grandes organisations à identifier un large éventail de sanctions et de risques de conformité, essentiels à la gestion des crimes financiers, de l’exposition de la chaîne d’approvisionnement, des contrôles des exportations, des risques d’investissement, etc. Combinant une technologie de pointe et la science des données avec des recherches de pointe du secteur, nos solutions fournissent les informations essentielles nécessaires pour une vue complète du financement illicite et d’autres menaces commerciales.

L’équipe de direction de Kharon comprend d’anciens hauts fonctionnaires du gouvernement américain qui ont mis à profit leur expertise unique pour élaborer des solutions de gestion des risques auxquelles font confiance les plus grandes institutions financières, entreprises mondiales et sociétés de services professionnels du monde.

