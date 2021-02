Les données du vaccin Israel Covid montrent que le jab prévient 99% des décès et des maladies graves

Les données sur le vaccin Covid d’ISRAEL ont montré que le vaccin stoppe 99% des maladies graves et est efficace à 99% pour prévenir les décès liés à Covid.

Le ministère israélien de la Santé a déclaré que les vaccins qu’ils utilisaient étaient «dramatiquement» efficaces pour réduire les maladies graves et que l’effet était déjà visible dans les chiffres des décès dans le pays.

🦠 Lisez notre blog en direct sur les coronavirus pour les dernières nouvelles et mises à jour…

Le pays a vacciné presque exclusivement avec le vaccin Pfizer-BioNTech.

Selon les données publiées par le ministère de la Santé, le vaccin est efficace à 98,9% pour prévenir les décès causés par Covid-19.

Les vaccins protègent également à 99,2% contre les maladies graves, réduisent la morbidité de 95,8% et diminuent les risques d’hospitalisation de 98,9%, Le Times of Israel rapports.

S’exprimant samedi, le directeur général du ministère de la Santé, Chezy Levy, a déclaré: « Le vaccin réduit considérablement les maladies graves et les décès et vous pouvez voir cette influence dans nos statistiques de morbidité. »

Les données, qui incluent les injections jusqu’au 13 février, représentent les Israéliens qui ont reçu les deux doses du vaccin, 14 jours après leur deuxième dose, par rapport à ceux qui n’ont rien reçu.

Jusqu’à présent, 4 250 643 personnes en Israël ont reçu au moins une dose, tandis que 2 881 825 ont reçu les deux injections sur une population d’environ 9 millions d’habitants.

Les chiffres sont plus élevés que partout ailleurs dans le monde.

Le pays a enregistré jusqu’à présent 5526 décès dus au virus, le nombre de décès diminuant maintenant régulièrement par rapport à leur pic de janvier.

Environ 3 millions de personnes ne sont pas éligibles pour le vaccin en Israël, y compris les moins de 16 ans et toute personne qui s’est déjà remise de Covid.

M. Levy a déclaré: «Grâce au système de santé solide d’Israël qui nous a permis de vacciner un pourcentage sans précédent de la population, et à nos installations de suivi épidémiologique, nous sommes le premier pays au monde à pouvoir montrer l’effet du vaccin dans la réalité. monde clinique. «

Il a ajouté: «Notre objectif est de continuer à vacciner toutes les personnes de 16 ans et plus, et le moment venu, les moins de 16 ans également, pour atteindre la couverture la plus large possible de la population qui nous permettra de retrouver une vie normale, ce que nous souhaitons tous pour. »

Au Royaume-Uni, Boris Johnson s’est engagé à offrir à chaque adulte britannique un coup contre Covid-19 d’ici la fin du mois de juillet.

La nuit dernière, 17 247 442 Britanniques avaient été vaccinés – y compris les deux tiers des 65 à 69 ans qui n’ont reçu leurs lettres d’invitation que la semaine dernière – grâce au travail acharné du personnel du NHS.