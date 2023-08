Les données du télescope Webb suggèrent peu de trous noirs supermassifs

Une équipe de chercheurs scrutant la bande de Groth étendue, une région de l’espace située entre les constellations de la Grande Ourse et de Boötes, a vu moins de trous noirs supermassifs en croissance et moins de poussière que prévu.

Premières images en couleur du télescope spatial Webb

L’équipe enquêtait noyaux galactiques actifsou AGN, noyaux galactiques qui expulsent de grandes quantités de rayonnement, parfois sous forme de jets de particules. Les observations ont été réalisées à l’aide des données de l’instrument infrarouge moyen (MIRI) du télescope spatial Webb. Les recherches de l’équipe sont actuellement hébergées sur le serveur de prépublication et devraient publier dans Le Journal d’Astrophysique.

« Il s’avère que ces trous noirs se développent probablement à un rythme plus lent qu’on ne le pensait, ce qui est intriguant, étant donné que les galaxies que j’ai examinées ressemblent à notre Voie lactée du passé », a déclaré Allison Kirkpatrick, astronome à l’Université du Kansas et l’auteur principal de l’étude, dans un communiqué universitaire. « Les observations antérieures utilisant Spitzer nous permettaient uniquement d’étudier les galaxies les plus brillantes et les plus massives avec des trous noirs supermassifs à croissance rapide, ce qui les rendait faciles à détecter. »

Les trous noirs sont des objets massifs dotés de champs gravitationnels si intenses que même la lumière ne peut s’échapper de leur horizon d’événements (d’où leur noirceur). Trous noirs supermassifs, à des centaines de milliers à des milliards de fois la masse du Soleil, sont certains des plus gros objets de l’univers. Ils se cachent au cœur des galaxies, où ils s’accumulent (s’attirent) et éructer occasionnellement du matériel.

Le télescope Webb a été lancé dans l’espace en décembre 2021 et a commencé ses opérations scientifiques en juillet 2022. Au cours de la dernière année et des changements, le télescope a tout photographié, depuis galaxies anciennes à planètes de notre propre système solaire. Webb est assis dans une région de l’espace appelée L2, à environ un million de kilomètres de la Terre, où il image le cosmos. dans une paix relative.

La bande de Groth étendue, qui se trouve près de la poignée de la Grande Ourse, est la cible du programme Cosmic Evolution Early Release Science (CEERS). Le programme étudie certaines des premières galaxies et leurs structures, ainsi que les conditions dans lesquelles les étoiles et les trous noirs se développent. L’année dernière (aujourd’hui en fait), le programme a publié un mosaïque composé de 690 images individuelles présentant certaines galaxies anciennes, dont l’une des plus anciennes jamais photographiées.

Cette galaxie, nommée Galaxie de Maisie, a environ 13,4 milliards d’années, avec un redshift de z=11,4. Plus tôt ce mois-ci, les astronomes ont confirmé certains des redshifts des galaxies observés dans les premières images du CEERS. Le mois dernier, le Space Telescope Science Institute a produit un visualisation époustouflante qui vous emmène à travers une section du champ profond Extended Groth Strip en 3D.

« Les résultats de l’étude suggèrent que ces trous noirs ne se développent pas rapidement, n’absorbent qu’une quantité limitée de matière et n’ont peut-être pas d’impact significatif sur leurs galaxies hôtes », a déclaré Kirkpatrick. « Cette découverte ouvre une toute nouvelle perspective sur la croissance des trous noirs, puisque notre compréhension actuelle repose en grande partie sur les trous noirs les plus massifs des plus grandes galaxies, qui ont des effets significatifs sur leurs hôtes, mais les trous noirs plus petits de ces galaxies ont probablement un impact significatif sur la croissance des trous noirs. pas. »

Grâce au lancement particulièrement précis du télescope, Webb pourra peut-être rester en activité depuis plus d’une décennie (la base de référence de la mission est de cinq ans.) D’autres découvertes sur l’évolution galactique et les trous noirs supermassifs en leur cœur pourraient être à l’horizon, surtout si des projets potentiels comme le Explorateur d’horizon d’événements avoir son mot à dire en la matière.

