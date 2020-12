Les données du NHS montrent toujours que les hôpitaux sont moins occupés qu’ils ne l’étaient à cette période de l’année dernière, alors même que la deuxième vague de coronavirus mord et que le nombre de patients Covid s’approche des niveaux observés lors du pic de la crise en avril.

Il y avait 15465 personnes hospitalisées avec un coronavirus en Angleterre le mercredi 16 décembre, contre 18974 le pire jour du printemps.

Les effets de verrouillage de novembre se sont dissipés, les admissions augmentant à nouveau, et une autre vague de décès devrait suivre au cours de la nouvelle année.

Mais les statistiques suggèrent que le service de santé fait dans l’ensemble mieux face à sa charge de travail qu’il ne l’a fait l’hiver dernier.

Une plus grande proportion de lits de salle sont gratuits, les unités de soins intensifs ont plus de place et les services A&E ne détournent pas encore les ambulances plus souvent que d’habitude – à l’exception d’une mauvaise journée dans une fiducie du NHS dans les Midlands.

Sept fois plus d’hôpitaux étaient pleins à 95% ou plus au cours de la deuxième semaine de décembre 2019 que cette année – 80 contre 11 – et le taux d’occupation moyen des soins intensifs en Angleterre est passé de 84% à 75%.

Certains hôpitaux ont annoncé cette semaine qu’ils reportaient certaines procédures non urgentes comme ils l’ont fait au printemps en raison de l’augmentation du nombre de patients Covid, tandis que d’autres disent qu’ils « font face » et espèrent qu’ils n’auront pas à le faire.

Les syndicats de médecins disent craindre qu’une troisième vague d’infections, comme celle qui émerge à Londres et dans le sud-est, ne soit la paille qui brise le dos du chameau.

Les données du NHS montrent que les salles sont moins pleines qu’elles ne l’étaient à la même époque l’année dernière, mais les médecins disent qu’il y a des pressions invisibles de coronavirus qui ne transparaissent pas dans ces données

Les hôpitaux à travers le pays ont déclaré des incidents majeurs au cours des deux dernières semaines, les souches hivernales étant aggravées par le coronavirus, mais les données montrent que, pour la plupart, le NHS a plus de capacité libre que l’année dernière (image de l’University College Hospital, Londres )

Les hôpitaux Whipps Cross et University College de Londres ont tous deux déclaré des incidents graves au cours de la semaine dernière au milieu d’une augmentation du nombre de patients.

L’hôpital général de Northampton a dû commencer à annuler les procédures prévues afin de pouvoir gérer le nombre de patients d’urgence.

Et le Royal Devon et Exeter NHS Trust ont déclaré cette semaine une « alerte noire » alors qu’elle se déformait sous la pression du nombre de patients.

Les hôpitaux à travers le pays disent souffrir alors que le coronavirus se mélange aux pressions hivernales annuelles, les admissions quotidiennes pour Covid-19 augmentant à nouveau après une brève baisse pendant le verrouillage. Les chiffres les plus récents montrent que 1581 personnes ont été admises à l’hôpital avec la maladie le dimanche 13 décembre.

Les patrons du NHS affirment que les problèmes posés par le coronavirus – les salles de ségrégation, utilisant constamment des EPI et le personnel devant s’auto-isoler – ajoutent de nouveaux niveaux de pression sur le fonctionnement des hôpitaux, mais les chiffres suggèrent qu’ils sont moins occupés que d’habitude.

La proportion moyenne de lits d’hospitalisation qui étaient pleins dans toute l’Angleterre au cours de la semaine se terminant le 13 décembre était de 89%.

Ce chiffre était en baisse par rapport à 94,9% au cours de la même semaine l’an dernier (se terminant le 15 décembre).

Le taux d’occupation des soins intensifs est également passé de 83,8% en 2019 à 75% la même semaine cette année.

Et bien que les chiffres moyens ne reflètent pas des pressions plus élevées dans les points chauds de coronavirus, beaucoup moins d’hôpitaux semblent être à leur capacité maximale qu’en hiver non Covid.

Onze fiducies du NHS avaient 95% – ou plus – de leurs lits pleins la semaine dernière, comparativement à 80 fiducies à la même période l’année dernière.

Onze fiducies étaient pleines à 99% l’an dernier, mais aucune ne l’était jusqu’au 13 décembre de cette année.

«Nous sommes très occupés, mais pour le moment, nous faisons face», a déclaré Richard Mitchell, directeur des hôpitaux Sherwood Forest dans le Nottinghamshire, où les services étaient pleins à 89% la semaine la plus récente.

Il a déclaré à BBC Radio 4 ce matin: « Dans les trois hôpitaux dans lesquels je travaille, nous avons environ 100 patients atteints de Covid … ce qui est similaire au pic du début de l’année, et nous subissons des soins d’urgence normaux en hiver.

« Les soins intensifs sont occupés et évidemment, les collègues de nos hôpitaux, du NHS et des autorités locales sont fatigués et travaillent sous une pression énorme, mais nous ne sommes pas dans une position où nous avons annulé des traitements. Nous espérons que nous n’aurons pas à annuler les traitements cet hiver.

Les admissions à l’hôpital en Angleterre augmentent à nouveau après une brève baisse lors du verrouillage de novembre, selon les chiffres officiels

Les services A&E ont refusé des ambulances dans certaines régions du pays mais, dans l’ensemble, cela ne semble pas encore être un problème plus grave qu’en 2019.

Au total, 44 ambulances ont été détournées ailleurs dans la semaine précédant le 13 décembre, contre 24 la même semaine l’an dernier.

La différence de 20, cependant, est entièrement expliquée par une fiducie d’hôpital sur une journée. Le groupe Dudley dans les West Midlands a détourné 20 ambulances le 11 décembre, sans aucun détournement avant ou après cette date.

Si la mauvaise journée de Dudley était exclue, le nombre d’ambulances détournées serait exactement le même qu’il l’était à la même époque l’année dernière.

Les experts ont déclaré toute l’année que le Royaume-Uni devait apprendre à vivre avec le coronavirus, car il pourrait ne jamais disparaître complètement, et ont exprimé des inquiétudes quant au fait que le NHS est traité avec des gants pour enfants.

Ils ont déclaré que le mantra du gouvernement « Save the NHS » – qui était nécessaire lors de la première vague parce que personne n’avait aucune idée du nombre de personnes infectées – pourrait être surutilisé.

Le Dr Karol Sikora, oncologue consultant et professeur de médecine à l’Université de Buckingham, a déclaré à MailOnline en novembre que Downing Street avait mené une «campagne de communication de lavage de cerveau».

Il a déclaré: « Nous sommes revenus à la façon dont cela avait commencé en mars, avec [the Government] affirmant que nous avons besoin de mesures pour protéger le NHS.

‘[Data] prouve qu’il n’a pas besoin d’être protégé. Il traite très bien avec Covid en effet.

« Ce que les données montrent, c’est que les hôpitaux ne fonctionnent pas à pleine capacité et qu’ils ont encore des lits supplémentaires pour Covid si nécessaire.

«Le public est induit en erreur, les données ne s’empilent pas. La peur et l’alarmisme sont utilisés pour empêcher les gens d’entrer à l’hôpital.

Bien que les données ne semblent pas montrer que le NHS est plus en difficulté à cause de la crise de Covid-19, elles ne donnent pas une vue d’ensemble.

Un porte-parole du NHS a déclaré à MailOnline en novembre: « La pandémie a changé la façon dont le NHS fournit les soins, les hôpitaux devant diviser les services en zones Covid et non Covid pour protéger les patients d’une manière qui n’était pas nécessaire il y a moins d’un an, ce qui signifie certains lits ne peuvent pas être utilisés en raison des mesures améliorées de prévention et de contrôle des infections.

« Cela signifie qu’essayer de comparer les chiffres d’occupation actuels avec ceux d’avant la pandémie revient à comparer des pommes et des poires et ne reflète pas les pressions très réelles que les hôpitaux subissent en raison du nombre croissant de patients atteints de Covid-19, c’est pourquoi c’est le cas. Il est important que nous continuions tous à suivre les directives du gouvernement et à aider à arrêter la propagation du virus.

Le NHS ajoute: «Dans les hôpitaux généraux, la capacité des hôpitaux sera soumise à des pressions à des taux d’occupation globaux inférieurs à ce qui aurait été le cas auparavant».

Ganesh Suntharalingam, médecin du NHS et ancien président de la Société de soins intensifs, a déclaré à Radio 4 aujourd’hui: « Lorsque vous regardez une unité de soins intensifs maintenant, elle n’est peut-être pas pleine à 100% de Covid comme certaines unités l’étaient plus tôt en l’année mais, en fait, il peut être tout aussi occupé ou plus occupé dans de nombreuses régions du pays avec un mélange de maladies Covid et non-Covid.

Il a déclaré que les médecins envisageaient un avenir proche avec une « alarme » alors que les cas de coronavirus continuent d’augmenter, mais a ajouté: « Les gens recevront les soins dont ils ont besoin – comme cela arrive toujours – mais l’impact sur les patients Covid pourrait être celui d’obtenir les soins intensifs. ils ont besoin qu’ils finissent par être transférés entre les hôpitaux … l’impact sur les patients non-Covid est que certains services électifs peuvent être reportés ou retardés.

Au plus fort de la crise au printemps, les médecins ont dû être sélectifs quant aux personnes qu’ils admettaient à l’hôpital parce qu’il y avait tellement de patients gravement malades et que le NHS manquait d’équipements tels que des ventilateurs et des équipements de protection individuelle.

Le Dr Nick Scriven, président de la Society for Acute Medicine, a déclaré aujourd’hui: « Nous avons constaté que la durée du séjour à l’hôpital a pour certains doublé au cours des six à neuf derniers mois et que le stress majeur est dû à un manque de flux. services hospitaliers et retour à la communauté …

« Je soupçonne que de très nombreuses fiducies ont annulé une activité quelconque, qu’il s’agisse de cliniques de routine ou de procédures, pour essayer de libérer du personnel pour aider, mais une grande partie de cela sera « sous le radar » et peut-être pas encore vu dans les statistiques.

« Bien que le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, ait déclaré hier que les hôpitaux sont moins pleins que cette semaine l’année dernière, je soupçonne qu’il ne comprend pas la réalité de jongler avec les espaces de lit à l’ère Covid pour protéger les patients et minimiser la propagation à l’hôpital. »