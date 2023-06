Les données du district 428 de DeKalb montrent des repères d’apprentissage par rapport aux moyennes nationales – Shaw Local

DeKALB – Les élèves des écoles DeKalb ont montré une certaine croissance après le pic de COVID-19, mais les responsables de l’école disent qu’il reste encore du chemin à parcourir avant que les choses ne reviennent à la normale.

Les dirigeants du district scolaire DeKalb 428 écoles ont reçu des données de fin d’année dans le cadre de la présentation sur l’état du district lors d’une récente réunion du conseil.

Jessica Nall, coordinatrice des évaluations du district scolaire 428 de DeKalb, a déclaré que les données de la croissance des mesures du progrès scolaire (MAP), qui est l’évaluation comparative que le district donne trois fois par an à tous les élèves, ne sont pas le seul outil sur lequel le district s’appuie. pour mesurer la croissance des élèves.

« En tant que district, nous ne croyons pas que l’augmentation des scores MAP soit l’objectif de l’éducation publique. Nous ne le faisons pas », a déclaré Nall. « Mais nous savons aussi qu’il s’agit de notre évaluation comparative. Cela nous donne une certaine mesure de la situation des étudiants et de la position que nous voulons qu’ils soient.

Selon document de la commission scolaires, environ 26% des élèves de première année du district se situent entre le 76e et le 99e centile pour la lecture MAP. Environ 28 % des élèves du district de deuxième année se situent entre le 76e et le 99e centiles pour la lecture MAP, selon documents de la commission scolaire.

Selon documents de la commission scolaireenviron 31 % des élèves de troisième année du district se situent entre le 76e et le 99e centile pour la lecture MAP.

Environ 34 % des élèves de quatrième année du district se situent entre les 76e et 99e centiles pour la lecture MAP, selon documents de la commission scolaire. Environ 32 % des élèves de cinquième année du district se situent entre les 76e et 99e centiles pour la lecture MAP, selon documents de la commission scolaire.

Nall a déclaré que le district souhaitait que chaque élève puisse grandir.

Le conseil scolaire a également été informé des données sur les suspensions d’élèves pour le district.

Au cours de l’année scolaire 2022-23, 238 élèves ont été suspendus dans les bâtiments des écoles élémentaires, tandis que 2 690 n’avaient jamais été suspendus jusqu’au 19 mai. documents de la commission scolaire montrer. À peu près à la même époque, 375 élèves étaient suspendus dans les bâtiments du collège, tandis que 1 174 n’avaient jamais été suspendus.

Au cours de l’année scolaire 2022-23, 479 élèves ont été suspendus au lycée, tandis que 1 437 élèves n’avaient jamais été suspendus jusqu’au 19 mai. documents de la commission scolaire montrer.

L’une de ces choses, a déclaré Nall, le district travaille dur pour garder les élèves dans les bâtiments scolaires du district où l’administration et le personnel ont un certain contrôle sur ce qu’ils font.

« Même s’ils ne peuvent pas être en classe à cause du comportement et d’autres choses comme ça, nous pouvons toujours fournir du matériel pédagogique et avoir du personnel disponible pour répondre aux questions et des choses comme ça », a déclaré Nall. « C’est certainement, je dirais, c’est une amélioration si nous allons avoir des étudiants qui ne sont pas en classe au moins ils sont sous notre toit, alors j’espère que nous pourrons continuer à les faire avancer. »

Au cours de l’année scolaire 2022-2023, il y a eu 163 suspensions hors de l’école et 75 suspensions à l’intérieur de l’école dans les bâtiments de l’école élémentaire, selon les documents de la commission scolaire. À peu près à la même période, il y a eu 153 suspensions hors de l’école et 222 suspensions à l’intérieur de l’école dans les bâtiments du collège.

Au cours de l’année scolaire 2022-23, il y a eu 150 suspensions extrascolaires et 329 suspensions intrascolaires au lycée, documents de la commission scolaire montrer.

« Une chose intéressante est que si vous regardez nos données sur les écoles élémentaires, la plupart de ces suspensions sont hors de l’école », a déclaré Nall. « Ce n’est pas nécessairement à cause de la gravité de l’infraction, bien que cela puisse certainement être le cas, mais parce qu’il n’y a pas d’espace physique dans la plupart des bâtiments des écoles élémentaires où les suspensions à l’école ont un sens. »

Également lors de la réunion, le conseil scolaire a examiné de près les données de fréquentation des élèves pour le district.

Le district a amassé un taux de fréquentation de 87% pour ses populations étudiantes au cours de l’année scolaire 2022-23, selon documents de la commission scolaire.

Nall a souligné certains facteurs contribuant au taux de fréquentation du district.

« Je ne pense pas qu’il soit particulièrement surprenant qu’au bout du compte, nous ayons des taux de fréquentation plus faibles car les élèves ont un peu plus d’autonomie lorsqu’ils sont au lycée, qu’ils se présentent ou non », a déclaré Nall. « Au [Early Learning Development Center]les jeunes enfants tombent souvent malades.