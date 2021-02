À cette date, 5,4 millions de personnes avaient reçu une première dose du vaccin Pfizer-BioNTech et 1,5 million de plus avaient reçu le vaccin AstraZeneca. Environ trois personnes sur 1000 ayant reçu une injection ont signalé des effets secondaires.

Deux vaccins – l’un de Pfizer-BioNTech et l’autre d’AstraZeneca – sont utilisés en Grande-Bretagne, et la grande majorité des effets secondaires signalés ont été légers et de courte durée, reflétant une réponse immunitaire normale, selon le régulateur. Le rapport de mise à jour de la sécurité est basé sur l’analyse des données depuis le début du déploiement en décembre jusqu’au 24 janvier.

Les dernières données , publié par l’Agence de réglementation des médicaments et des produits de santé, un organisme indépendant, a constaté que les vaccins «répondent à des normes réglementaires strictes en matière de sécurité» et a noté que «les avantages continuent de dépasser de loin les effets secondaires connus.»

La Grande-Bretagne a fait d’énormes progrès dans sa campagne de vaccination. Si elle continue à son rythme actuel, la nation est sur la bonne voie pour offrir une vaccination à tous les adultes d’ici la fin juin. À partir de cette semaine, plus de 15% de la population avait reçu au moins un vaccin contre le coronavirus.

«Les vaccins sont le moyen le plus efficace de se protéger contre Covid-19 et de sauver des vies et de prévenir les complications graves de ce terrible virus», a déclaré June Raine, la directrice générale de l’agence de réglementation dans un communiqué publié avec le rapport. «Les données que nous avons collectées fournissent une assurance supplémentaire que les vaccins Covid-19 sont sûrs et continuent de répondre aux normes réglementaires rigoureuses requises pour tous les vaccins. Nous restons convaincus que les avantages de ces vaccins l’emportent sur les risques. »

Les personnes ayant des antécédents de réactions allergiques graves à l’un des ingrédients du vaccin ne devraient pas le recevoir, a noté le régulateur, mais que des directives avaient déjà été publiées et aucun nouveau problème de sécurité n’a été identifié.