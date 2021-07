Les données du CDC montrent que le delta est désormais la variante dominante de Covid aux États-Unis

La variante delta hautement transmissible est désormais la souche de coronavirus dominante aux États-Unis, dépassant la variante alpha trouvée pour la première fois au Royaume-Uni, selon les données de modélisation Covid-19 publiées par les Centers for Disease Control and Prevention.

Delta, la variante trouvée pour la première fois en Inde qui se trouve maintenant dans au moins 104 pays, a représenté 51,7% des nouveaux cas de Covid aux États-Unis au cours des deux semaines terminées le 3 juillet, selon récemment estimations mises à jour par le CDC. Pendant ce temps, la proportion de nouveaux cas causés par l’alpha n’était que de 28,7% sur la même période, selon l’agence américaine.

Ces dernières semaines, les autorités sanitaires américaines ont averti que le delta était en passe de devenir la variante dominante aux États-Unis, car sa prévalence dans le pays double toutes les deux semaines environ. Le 22 juin, il y a un peu plus de deux semaines, le conseiller médical en chef de la Maison Blanche, le Dr Anthony Fauci, a déclaré que le delta représentait environ 20% de tous les nouveaux cas aux États-Unis.

L’Organisation mondiale de la santé, qui a qualifié le delta de variante « la plus rapide et la plus apte » à ce jour, s’attend à ce qu’il devienne la forme dominante de la maladie dans le monde. Le delta est estimé à environ 55% plus transmissible que la variante alpha, selon un rapport de l’OMS.

Mardi, le président Joe Biden a de nouveau poussé tous les Américains éligibles à se faire vacciner contre Covid, soulignant l’importance d’être protégé contre le delta.

Bien que les États-Unis soient sur la bonne voie pour frapper 160 millions de personnes complètement vaccinées dans les prochains jours, a déclaré Biden, des millions de personnes ne sont toujours pas vaccinées contre Covid, « et à cause de cela, leurs communautés sont en danger, leurs amis sont en danger, les personnes dont ils se soucient. Sont à risque. »

« C’est une préoccupation encore plus grande en raison de la variante delta », a déclaré le président.

Il y a encore environ 1 000 comtés aux États-Unis qui ont une couverture vaccinale inférieure à 30%, a déclaré la semaine dernière la directrice des CDC, le Dr Rochelle Walensky. Les comtés sont principalement situés dans le sud-est et le Midwest et l’agence constate déjà une augmentation des taux de maladie dans ces endroits en raison de la propagation de la variante delta, a-t-elle déclaré.

Les scientifiques et autres experts de la santé craignent que la variante ne provoque une augmentation du nombre de nouveaux cas cet automne, frappant le plus durement ceux qui ne sont pas vaccinés, à moins que les États ne puissent vacciner plus de personnes.

« Je pense qu’il y a deux Amériques », a déclaré le Dr Paul Offit, pédiatre et défenseur des vaccins qui a siégé à des comités consultatifs pour le CDC et la Food and Drug Administration. « Il y a l’Amérique vaccinée et l’Amérique non vaccinée et je pense que l’Amérique non vaccinée est sur le point de payer un prix pour cela. »

La Maison Blanche a annoncé la semaine dernière qu’elle déployait des équipes d’intervention Covid-19 à travers le pays axées sur la lutte contre la variante. Les équipes, composées de responsables du CDC et d’autres agences fédérales, travailleront avec les communautés à haut risque d’épidémie.