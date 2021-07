Les données du CDC expliquent pourquoi les vaccinés devraient porter des masques

Les Centers for Disease Control and Prevention ont eu une semaine chargée.

Quelques jours seulement après avoir annoncé la mise à jour des directives sur les masques, l’agence a publié vendredi de nouvelles données scientifiques sur la variante delta qui donnent un aperçu de la façon dont la souche hautement contagieuse a déclenché une vague de cas de coronavirus.

Le rapport très attendu intervient un jour après qu’une présentation compilée par un médecin de l’agence a été divulguée aux médias et a détaillé les dangers de la variante delta et comment le port du masque est essentiel pour la maîtriser.

Dans un briefing mardi, la directrice du CDC, le Dr Rochelle Walensky, a déclaré que les nouvelles données ont incité l’agence à prendre des mesures immédiates en recommandant aux personnes entièrement vaccinées de porter un masque à l’intérieur dans les lieux publics où la transmission des coronavirus est élevée.

« La variante delta montre chaque jour sa volonté de nous déjouer et d’être un opportuniste dans les domaines où nous n’avons pas montré de réponse renforcée contre elle », a-t-elle déclaré plus tôt cette semaine. « Cette nouvelle science est inquiétante et mérite malheureusement une mise à jour de nos recommandations. »

Cartographie des nouvelles directives du CDC :Zones à haute transmission où vous devez porter un masque à l’intérieur

Voici tout ce qu’il faut savoir sur la variante delta et son impact sur les personnes entièrement vaccinées.

« Découverte pivot » : ce que disent les nouvelles données sur la variante delta et la transmission

Les personnes entièrement vaccinées représentaient près des trois quarts des infections au COVID-19 survenues dans une ville du Massachusetts pendant et après les festivités du 4 juillet, selon une étude du CDC publiée vendredi dans le rapport hebdomadaire de l’agence sur la mortalité et la morbidité.

Sur 469 cas qui ont été identifiés dans le comté de Barnstable, Massachusetts, du 3 au 17 juillet, l’agence a constaté que 74% se sont produits chez des personnes entièrement vaccinées. Les échantillons séquencés par le CDC prélevés sur 133 patients et découverts à 90 % étaient causés par la variante delta.

« Des charges virales élevées suggèrent un risque accru de transmission et ont fait craindre que, contrairement à d’autres variantes, les personnes vaccinées infectées par le delta puissent transmettre le virus », a déclaré Walensky dans un communiqué envoyé à USA TODAY vendredi. « Cette découverte est préoccupante et a été une découverte cruciale menant à la recommandation de masque du CDC. »

Les responsables de la santé continuent de réitérer que la majorité de la transmission du COVID-19 se produit parmi les personnes non vaccinées et pas complètement vaccinées.

« Les personnes vaccinées continuent de représenter une très petite quantité de transmission se produisant dans tout le pays », a déclaré Walensky. « Nous continuons d’estimer que le risque d’infection par percée avec des symptômes lors de l’exposition à la variante delta est réduit de sept fois. La réduction est vingt fois supérieure pour les hospitalisations et les décès.

Quatre personnes entièrement vaccinées âgées de 20 à 70 ans ont été hospitalisées, dont deux avaient des problèmes de santé sous-jacents. Aucun décès n’a été signalé.

L’étude a révélé que 79 % des patients atteints d’une infection percée ont signalé des symptômes tels que toux, maux de tête, maux de gorge, douleurs musculaires et fièvre.

Suite:Des infections révolutionnaires au COVID-19 après la vaccination peuvent entraîner des symptômes à long terme, selon une étude israélienne

Sur les 346 infections révolutionnaires, 56% des personnes ont été vaccinées avec le vaccin Pfizer-BioNTech, 38% avec Moderna et 7% avec Johnson & Johnson. Vendredi, plus de 190 millions de personnes avaient été vaccinées avec Pfizer, près de 140 millions avec Moderna et 13,3 millions avec Johnson & Johnson, selon le CDC.

Les experts de la santé disent que la raison pour laquelle plus d’infections révolutionnaires se sont produites dans les vaccins à ARNm par rapport au vaccin Johnson & Johnson est que plus de personnes aux États-Unis ont reçu les vaccins Pfizer-BioNTech et Moderna.

« Lorsque vous regardez les données, certaines personnes peuvent s’inquiéter du fait qu’il semble y avoir un taux plus élevé d’infections au COVID chez les personnes entièrement vaccinées avec le vaccin Pfizer. Cependant, en pourcentage de personnes entièrement vaccinées, davantage de personnes ont été vaccinées. vacciné avec le vaccin Pfizer », a déclaré le Dr Teresa Murray Amato, président de médecine d’urgence à Long Island Jewish Forest Hills dans le Queens, New York.

« Il semble toujours que les trois vaccins actuels avec autorisation d’administration d’utilisation d’urgence aux États-Unis soient sûrs et efficaces contre la variante delta du virus COVID-19 », a-t-elle ajouté.

Alors que les auteurs de l’étude affirment que les preuves suggèrent que les personnes entièrement vaccinées exposées à la variante delta peuvent contracter et propager le virus, il ne suffit pas de déterminer l’efficacité des vaccins contre la souche hautement contagieuse.

Delta nettement plus contagieux que les autres variantes

Bien que l’étude n’ait pas précisé si les personnes entièrement vaccinées peuvent transmettre le virus à d’autres personnes entièrement vaccinées, les experts de la santé disent qu’ils devraient porter un masque et se distancer socialement en grande partie pour protéger ceux qui n’ont pas été vaccinés ou qui ont un système immunitaire affaibli et ne peut pas obtenir une protection complète du vaccin.

« Les données justifient de manière assez convaincante pourquoi nous devons revenir au port du masque et à d’autres mesures de santé publique », a déclaré le Dr Charles Chiu, spécialiste des maladies infectieuses à l’Université de Californie à San Francisco. « Je pense que c’est à cause de la variante delta. »

La variante delta est connue pour être nettement plus contagieuse que les autres variantes – aussi contagieuse mais plus mortelle que la varicelle, selon la présentation du CDC. Parmi les maladies infectieuses courantes, seule la rougeole est plus contagieuse.

Les gens peuvent également être contagieux plus longtemps avec la variante delta, 18 jours au lieu de 13, indique la présentation.

Les vaccins restent efficaces pour prévenir les hospitalisations et les décès dus au COVID-19, bien qu’ils aient mieux fonctionné contre la souche d’origine et la variante alpha que contre delta, selon les données.

Que disent les directives du CDC sur les masques ?

Le CDC exhorte les Américains entièrement vaccinés à porter des masques à l’intérieur dans les zones de transmission élevée ou substantielle de coronavirus.

Ils recommandent également le masquage universel à l’intérieur pour tous les enseignants, le personnel, les élèves et les visiteurs à l’intérieur des écoles de la maternelle à la 12e année, quel que soit le statut vaccinal. Cela correspond étroitement aux directives de l’American Academy of Pediatrics, qui a recommandé ce mois-ci que toute personne âgée de plus de 2 ans soit tenue de porter un masque à l’école.

Le CDC et l’AAP demandent toujours que les enfants retournent à l’apprentissage en personne à temps plein à l’automne.

L’objectif derrière les directives peut être de protéger à la fois les personnes entièrement vaccinées et les non vaccinées, selon les experts de la santé, en particulier les personnes vaccinées qui peuvent être immunodéprimées et les enfants de moins de 12 ans qui ne sont pas encore éligibles pour se faire vacciner.

Mais la réalité est qu’il n’y a pratiquement aucune transmission parmi les personnes complètement vaccinées pour vraiment affecter la propagation dans la communauté, disent-ils.

« C’est logique pourquoi ils l’ont fait, mais je ne pense pas que cela va faire une différence majeure dans la forte augmentation que nous avons », a déclaré le Dr Ashish Jha, doyen de la Brown University School of Public Health à Providence. , Rhode Island. « Le vrai problème, ce sont toujours les personnes non vaccinées qui ne se promènent pas masquées. Je n’ai aucune raison de penser que ces conseils amèneront des personnes non vaccinées et non masquées à mettre des masques. Et c’est ce dont nous avons vraiment besoin. »

Existe-t-il un test pour la variante delta ?

Un test PCR traditionnel seul ne peut pas différencier le variant delta du virus d’origine.

La variante delta a des mutations distinctives qui servent de marqueurs biologiques qui ne peuvent être détectés que par séquençage du génome.

De nombreux laboratoires américains séquencent un petit nombre – mais représentatif au niveau national – d’échantillons positifs à des fins épidémiologiques. Selon le CDC, plus de 175 000 séquences ont été collectées via le programme de surveillance de l’agence depuis le 20 décembre.

Les personnes testées positives pour COVID-19 ne sont pas informées si elles ont été infectées par la variante delta, même si leur échantillon a été séquencé.

« Nos patients ne sauront pas s’ils ont une variante ou non », a déclaré le Dr Christina Wojewoda, présidente du comité de microbiologie du Collège des pathologistes américains. « C’est à des fins épidémiologiques uniquement et actuellement, il n’y a aucune utilisation médicale pour ce résultat. »

Cependant, le CDC a déclaré que plus de 80% des échantillons séquencés ont la variante delta, ce qui signifie que les personnes malades du COVID-19 étaient très probablement infectées par la souche hautement contagieuse.

« Il est prudent de supposer que dans la plupart des endroits, si vous êtes infecté maintenant, il s’agit probablement d’un delta », a déclaré Wojewoda.

Contribution : Ken Alltucker et Karen Weintraub, USA TODAY. Suivez Adrianna Rodriguez sur Twitter : @AdriannaUSAT.

La couverture de la santé et de la sécurité des patients à USA TODAY est rendue possible en partie grâce à une subvention de la Fondation Masimo pour l’éthique, l’innovation et la concurrence dans les soins de santé. La Fondation Masimo ne fournit pas de contribution éditoriale.