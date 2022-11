Les données d’octobre sur le commerce de détail et l’industrie en Chine ne répondent pas aux attentes

Les cas de Covid ont grimpé en flèche dans la capitale chinoise, Pékin, où de nombreuses communautés ont récemment été enfermées ou soumises à une surveillance sanitaire plus stricte alors que le pays maintient sa politique zéro-Covid.

Les analystes interrogés par Reuters s’attendaient à ce que les ventes au détail ralentissent à 1% de croissance en glissement annuel en octobre, et que la production industrielle ralentisse également à 5,2% de croissance.

Les ventes au détail ont chuté de 0,5 % en octobre par rapport à il y a un an – la première baisse depuis mai – et la production industrielle a augmenté de 5 %, selon les données.

BEIJING – Trois indicateurs sur l’économie chinoise en octobre ont dépassé les attentes et marqué un ralentissement par rapport à septembre, selon les données publiées mardi par le Bureau national des statistiques de Chine.

La chute des ventes au détail en octobre a fait chuter le chiffre cumulatif de l’année à seulement 0,6 % de croissance. Les appareils électroménagers, la restauration et les vêtements ont enregistré certaines des plus fortes baisses de ventes le mois dernier par rapport à il y a un an.

Les ventes de voitures ont résisté avec une croissance de 3,9 %. Les ventes en ligne de biens physiques ont bondi de 22% en glissement annuel en octobre, pour représenter plus d’un quart des ventes au détail globales, selon les calculs CNBC des données.