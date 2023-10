Les données des utilisateurs de 23andMe ciblant les Juifs ashkénazes ont été divulguées en ligne

Les pirates ont compilé une liste apparente géante de personnes d’ascendance juive ashkénaze après avoir obtenu ces informations du service de tests génétiques 23andMe, qui sont maintenant partagées sur Internet.

Une base de données partagée sur les forums du Dark Web et consultée par NBC News contient une liste de 999 999 personnes qui auraient utilisé le service. Il comprend leur prénom et leur nom, leur sexe et l’évaluation de 23andMe sur l’origine de leurs ancêtres. La base de données s’intitule « Données ADN ashkénazes des célébrités », bien que la plupart des personnes qui y figurent ne soient pas célèbres, et elle semble avoir été triée pour inclure uniquement les personnes ayant un héritage ashkénaze.

NBC News a pu vérifier que les données de deux utilisateurs de 23andMe impliqués dans la violation étaient authentiques.

« C’est fou, cela pourrait être utilisé par les nazis », a déclaré une personne figurant dans la base de données.

L’entreprise enquête toujours sur l’incident, mais considère la fuite comme authentique. Dans une déclaration envoyée par courrier électronique, un porte-parole de 23andMe a déclaré que la société pensait qu’elle n’avait pas été piratée en soi. Au lieu de cela, il estime que les pirates ont simplement obtenu les mots de passe de certains utilisateurs qui avaient été piratés et divulgués à partir d’autres sites, puis ont exploité le fait que 23andMe peut donner aux utilisateurs un vaste accès aux informations génétiques des autres.

Un utilisateur d’un forum de hackers populaire avait affirmé avoir créé une plus grande base de données d’utilisateurs à vendre plus tôt cette semaine. Il n’est pas clair si celui qui a dressé la liste pour inclure uniquement le patrimoine ashkénaze est la même personne ou le même groupe qui l’a initialement mis en vente.

23andMe teste la constitution génétique des utilisateurs en leur faisant cracher dans un tube et en traitant leur ADN. L’entreprise trie les gens en dizaines de types d’humains »populations» et leur indique ceux avec lesquels ils correspondent le plus. La liste semble être un échantillon aléatoire de centaines de milliers de personnes pour lesquelles les juifs ashkénazes figurent au moins parmi les trois premiers.

Une option populaire disponible pour les 14 millions d’utilisateurs de l’entreprise, appelée DNA Relatives, permet à n’importe quel compte de rechercher d’autres personnes qui pourraient même avoir une correspondance génétique lointaine. Un seul compte peut voir les comptes de milliers d’autres. 23andMe pense que les pirates ont simplement recyclé les mots de passe de certains utilisateurs – on ne sait pas exactement combien – pour supprimer la liste des personnes qu’ils avaient étiquetées comme ayant un héritage ashkénaze.

« Nous prenons cette question au sérieux et poursuivrons notre enquête pour confirmer ces résultats préliminaires », indique le communiqué.