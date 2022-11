Les données des smartphones des conducteurs pourraient aider à repérer quand les ponts ont besoin de réparations urgentes

L’entretien des ponts coûte cher. Il y en a 600 000 aux États-Unis, et les organisations qui les possèdent et les entretiennent peuvent facilement payer 50 000 $ pour l’équipement de capteur seul, avec des coûts supplémentaires encourus par la nécessité de les entretenir et d’analyser les données qu’ils génèrent. Les smartphones sont une option beaucoup moins chère.

Cependant, il reste encore du travail à faire pour faire de cette technique une réalité, déclare Ahmet Emin Aktan, professeur de génie civil, architectural et environnemental à l’Université Drexel, qui n’a pas participé à l’étude. Il pense qu’il faudra beaucoup de temps avant que la technique ne soit largement adoptée.

Aktan s’attend à ce que les inspections visuelles restent la principale méthode de surveillance des ponts au cours des 10 à 20 prochaines années, car les capteurs et les smartphones peuvent produire des données plus difficiles à interpréter que ce que les ingénieurs voient de leurs propres yeux. Même quelque chose d’aussi ordinaire que la météo ou les variations de la charge de trafic peut affecter la façon dont les structures se comportent et se déplacent, ce qui peut ensuite affecter les données. Par exemple, ils deviennent plus rigides par temps froid.

Mais finalement, dit-il, il est probable que l’industrie voudra utiliser une combinaison de cette observation visuelle avec les données collectées à partir des smartphones.