Trouver l’amour était différent en ligne. | Bastiaan Slabbers / NurPhoto via Getty Images

Les nouvelles données de l’application montrent à quel point l’année dernière a été étrange.

Comme tout ce qui se passait en personne, la romance se produisait de plus en plus en ligne pendant la pandémie. Et comme tout ce qui a dû se passer en ligne pendant la pandémie, ce n’était pas tout à fait la même chose.

Un nouveau rapport de Tinder montre à quel point les gens sont devenus dépendants des rencontres en ligne depuis le début de la pandémie – et à quel point c’était différent de sortir ensemble en dehors d’une crise sanitaire mondiale. Le rapport a utilisé les données des profils Tinder et de l’activité agrégée des applications entre janvier 2020 et février 2021, ainsi que des enquêtes auprès d’environ 5000 utilisateurs de Tinder. Il a également expliqué comment le lancement du chat vidéo sur l’application et sa popularité qui en découlerait pourraient changer le fonctionnement des rencontres à jamais.

Le plus gros point à retenir est que toutes les activités liées aux rencontres en ligne se sont intensifiées pendant la pandémie. Les conversations ont duré en moyenne 32 pour cent de plus qu’elles ne l’avaient été avant la pandémie et les personnes ont correspondu – ce qui signifie que les deux personnes ont trouvé l’autre attrayant – 42 pour cent de plus. Il y avait environ 20% de messages de plus par jour en février de cette année qu’en février de l’année dernière. Le nombre de balayages sur Tinder a dépassé 3 milliards en une seule journée pour la première fois en mars 2020, puis a dépassé ce point de référence 130 fois de plus depuis. Et l’utilisation accrue des applications de rencontres n’a pas été isolée à Tinder. Des concurrents comme Bumble and Hinge ont également connu une énorme croissance pendant la pandémie.

Pour garder leurs profils à jour pour toute cette action, les gens ont mis à jour leur biographie environ 50% de plus qu’avant la pandémie, avec des sujets d’actualité comme les élections, avec des mises à jour sur ce qu’ils diffusaient et avec de nouvelles photos d’eux portant des masques. En règle générale, les gens remplissent leur profil et leur biographie et le laissent, selon Jenny McCabe, directrice des communications de Tinder, les mises à jour de profil fréquentes qui ont été observées depuis le début de la pandémie représentent un «très grand changement dans le comportement des consommateurs».

Pendant ce temps, les biographies de Tinder se lisent au fil du temps comme une capsule temporelle de la quarantaine. Au début du mois de mars, les gens se vantaient de stocker du papier hygiénique et du désinfectant pour les mains. Le port de masque est devenu une caractéristique bio de premier plan en avril, lorsque le CDC a finalement recommandé aux Américains de porter des masques, après avoir hésité sur la question. Les mots «Zoom» et «socialement éloigné» étaient tout aussi importants sur Tinder que partout ailleurs en ligne.

Nos choix de divertissement pandémique ont également fait la une de nos biographies au printemps dernier, avec Animal Crossing et Roi tigre comme certains des meilleurs prétendants, selon les données de revue de l’année 2020 de Tinder. De nombreux biographies à l’époque supposaient si Carole Baskin avait tué son mari ou non. À partir du mois d’août, «WAP» a dépassé la musique mentionnée sur la plate-forme, une distinction qu’elle a tenue le reste de l’année. Tout au long de l’année dernière, les utilisateurs de Tinder ont demandé à leurs matchs d’envoyer leurs vidéos TikTok préférées, reflétant la croissance globale de la popularité de cette application pendant la pandémie.

Des préoccupations plus sérieuses concernant la politique et la société sont également apparues dans les biographies des gens au cours de l’année écoulée. En juin, les mentions de Black Lives Matter ont explosé, alors qu’une grande partie du pays est descendue dans la rue pour protester contre les violences policières contre les Noirs américains. Les mentions bio de BLM ont augmenté de plus de 5 000 pour cent l’année dernière, dépassant le terme toujours populaire de «branchement» à la fin de l’année.

Mais peut-être que le plus grand changement sur Tinder au cours de la dernière année a été l’innovation qui est venue avec l’introduction de la vidéo. En juillet, Tinder a introduit le chat vidéo dans l’application pour certains utilisateurs et l’a déployé largement en octobre. Environ la moitié des personnes sur Tinder ont eu une conversation vidéo pendant la pandémie, selon l’enquête Tinder, et plus d’un tiers ont déclaré qu’elles prévoyaient de continuer à utiliser cette fonctionnalité une fois la pandémie terminée. Vraisemblablement, les gens utilisent également de nombreux logiciels vidéo en dehors de Tinder pour communiquer également.

Selon McCabe, le chat vidéo a la capacité de changer en permanence le fonctionnement des premières dates. Les gens utilisent la vidéo pour identifier leurs prospects et voir s’ils sont qui – et sont aussi grands – qu’ils disent l’être. Cela a conduit les premiers rendez-vous à devenir plus axés sur les activités, afin que les gens puissent passer la petite conversation et progresser plus rapidement pour apprendre à se connaître. Le rapport note que les mentions de patinage à roulettes dans le bios ont triplé pendant la pandémie.

Et comme une plus grande partie de la population se fait vacciner, il semble que les rendez-vous en personne soient à la hausse. Déjà en octobre, la part des utilisateurs de Tinder de moins de 30 ans qui n’avaient pas rencontré de correspondance en personne était tombée à 41%, contre 67% en mai. Il n’y a pas d’enquête plus récente, mais plusieurs points de données suggèrent que plus de gens se rencontrent davantage. Il y a eu une forte augmentation des utilisateurs de Tinder mentionnant des vaccins ou des anticorps dans leur bio (bien sûr, ce n’était pas quelque chose dont les gens devaient parler avant la pandémie). Tinder ne divulguerait pas la part d’utilisateurs publiés sur les vaccins dans leur biographie. Les mentions de «rendez-vous à un rendez-vous» ont atteint un niveau record dans le bios en février de cette année, suggérant que l’avenir de la datation n’est pas que la vidéo.

Et bien que les dates des vidéos soient certainement gênantes, elles peuvent ne pas être plus gênantes que des interviews vidéo ou des rendez-vous vidéo avec un médecin ou toute autre chose que nous avons dû faire à l’écran pendant la pandémie. Et à certains égards, ils représentent une version meilleure et plus simplifiée de la datation dans la vraie vie. En tant que tels, ils resteront probablement longtemps après la fin de la pandémie.