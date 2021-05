Les données de Sinopharm sur les vaccins Covid-19 montrent une efficacité supérieure à 70% mais peu de données sur les personnes âgées ou vulnérables

L’étude, publiée mercredi dans le Journal de l’American Medical Association, montre que les deux injections de fabrication chinoise sont plus efficaces que l’exigence minimale de 50% d’efficacité de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). L’étude fait référence aux données provisoires d’essais de phase 3 impliquant 40 832 volontaires des Émirats arabes unis, du Bahreïn, de l’Égypte et de la Jordanie.

Les données publiées répondent aux appels des scientifiques à une plus grande transparence sur les injections qui ont été administrées plus de 200 millions de fois dans le monde.

Les données de l’essai montrent que le vaccin fabriqué par la filiale de Sinopharm à Pékin, qui a déjà été approuvé par l’OMS, est efficace à 78,1% dans la prévention du Covid-19 symptomatique.

L’efficacité chute à 73,5% lorsque les cas asymptomatiques sont pris en compte. Le cliché réalisé par la filiale de Sinopharm à Wuhan est apparemment moins efficace, démontrant une efficacité de 72,8% contre les cas symptomatiques et de 64% lorsque les infections asymptomatiques sont incluses.

Cependant, on craint que le vaccin n’ait pas été correctement testé sur les personnes âgées et les groupes vulnérables. Environ 600 personnes de plus de 60 ans ont été recrutées pour l’essai, certaines recevant un placebo. L’étude note: «Aucun cas incident de Covid-19 n’est survenu dans les deux groupes, l’efficacité n’a donc pas été calculée.»

Les auteurs notent d’autres limites à l’étude, notamment le fait que les jabs n’ont pas été testés sur les femmes enceintes ou celles de moins de 18 ans et que «L’essai a été mené principalement chez des hommes jeunes, généralement en bonne santé, au Moyen-Orient.» Ils ajoutent que l’essai est en cours et qu’une étude plus approfondie est nécessaire pour « Affiner les estimations d’efficacité à long terme. »

La publication intervient dans un contexte d’inquiétude quant à l’efficacité des vaccins chinois malgré la décision de l’OMS d’accorder une autorisation d’urgence à Sinopharm tiré de sa filiale de Pékin.

