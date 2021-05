Les données de Nielsen montrent que les téléspectateurs ont perdu tout intérêt pour les récompenses

Les Golden Globes, les Video Music Awards (VMA), les Billboard Music Awards, les Country Music Awards, les BET Awards, les People Choice Awards, les Critics Choice Awards et d’innombrables autres cérémonies ont tous été télévisés ces dernières années. Avec si peu de curation, il ne serait pas surprenant que les téléspectateurs commencent à se sentir fatigués.

Certains affirment que l’inondation de trop nombreuses cérémonies de remise de prix en direct a saturé le marché et a rendu les émissions de récompenses de premier plan comme les Grammys, les Emmys et les Oscars moins intéressantes pour les téléspectateurs.

Les Emmy Awards, qui ont été diffusés en septembre, ont vu le plus faible nombre de téléspectateurs d’une telle cérémonie dans l’histoire de l’Académie de la télévision. L’émission n’a attiré que 5,1 millions de téléspectateurs au total, en baisse de 14% par rapport à l’événement de l’année dernière, selon Nielsen.

La baisse des deux paramètres n’est pas tout à fait surprenante, car les émissions de prix, en général, ont été confrontées à une baisse de l’audience ces dernières années. Et peu de nominés étaient considérés comme grand public, étant donné que les salles de cinéma ont été en grande partie fermées pendant un an en raison de la pandémie.

Dimanche dernier, l’audience de la télédiffusion annuelle des Oscars a plongé à un nouveau plus bas, avec 10,4 millions de personnes qui regardent pour savoir quel film a remporté le meilleur prix d’image, selon les données de Nielsen. C’est une baisse de près de 56% par rapport aux 23,6 millions de téléspectateurs qui ont allumé leur téléviseur pour le programme l’année dernière.

Les Oscars sont la plus grande soirée d’Hollywood, mais de moins en moins de personnes en dehors de ce cercle sont à l’écoute de l’événement.

Sans oublier que les plus jeunes téléspectateurs, dont beaucoup ont coupé le câble, ne sont pas aussi disposés à assister aux 16 à 20 minutes de publicités traditionnelles par heure qui accompagnent une émission télévisée en direct. Une émission de trois heures comme les Oscars peut signifier une heure de publicité.

Il y en a aussi qui déplorent Hollywood, en particulier, pour avoir utilisé ses cérémonies de remise de prix pour faire des déclarations politiques et sociales. Regina King, qui a ouvert les Oscars dimanche, a profité de son temps pour faire allusion à la façon dont le policier de Minneapolis Derek Chauvin a été reconnu coupable de trois chefs d’accusation découlant du meurtre de George Floyd, un homme noir non armé, l’année dernière.

«Maintenant, je sais que beaucoup d’entre vous, à la maison, vont chercher votre télécommande quand vous avez l’impression qu’Hollywood vous prêche, mais en tant que mère d’un fils noir, je connais la peur avec laquelle tant de gens vivent et non la renommée ou la fortune change cela », a-t-elle déclaré.

Ensuite, il y a les nominés eux-mêmes. Les données de Nielsen montrent que dans les années où certains films, plus populaires sur le plan commercial, ont été nominés, plus de gens ont écouté. La cérémonie de 2019, qui a frappé 29,6 millions de téléspectateurs, a présenté des nominés de films populaires comme «Black Panther», «Spider-Man»: Dans le Spider-Verse »,« Bohemian Rhapsody »et« A Star is Born ».

De même, il y a même dix ans, lorsque «Avatar», «Up», «Inglorious Basterds», «District 9», «The Hurt Locker» et «The Blind Side» étaient tous nommés pour la meilleure image, les cotes ont atteint 41,6 millions.

Bien sûr, il est possible que les gens regardent ces cérémonies de remise de prix, mais regardent les programmes différemment. Les données Nielsen n’incluent pas les chiffres des téléspectateurs qui ont choisi de regarder l’une des principales émissions de récompenses sur les plateformes de streaming.

Dan Rayburn, analyste des médias et du streaming, a déclaré qu’un obstacle est que l’industrie du streaming n’a pas encore convenu d’une définition fixe de ce qu’est un spectateur. Chaque service de diffusion en continu a une manière différente de signaler le nombre de personnes qui ont regardé un film, une émission de télévision ou un programme en direct en particulier. Cela peut rendre difficile la comparaison entre les plates-formes et entre ces plates-formes et les câblo-opérateurs traditionnels.