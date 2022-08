Les données de l’effondrement de la grue de Kelowna peuvent être conservées par la GRC

Les enquêteurs sont en mesure de garder les ordinateurs portables saisis après l’effondrement de la grue de Kelowna en 2021, a statué un juge de la Cour suprême.

La grue est tombée le 12 juillet 2021 alors que les équipes travaillaient à son démontage. La chute a causé d’importants dégâts aux bâtiments environnants et tué cinq hommes.

Une enquête de la GRC a commencé immédiatement après l’incident mortel.

Entre autres articles, trois ordinateurs portables ont été saisis à l’entreprise de construction impliquée, Stemmer Construction Ltd.

Les données des ordinateurs portables ont ensuite été copiées et analysées par les enquêteurs.

L’entreprise de construction a déposé une requête auprès de la Cour suprême, contestant le fait que la GRC continue de détenir les ordinateurs portables.

Les avocats représentant Stemmer Construction allèguent que la GRC a incorrectement déposé des rapports lorsqu’elle a demandé que les ordinateurs portables soient gardés en sa possession pour enquêter pendant une autre année.

Ils ont dit que les données contenues sur les ordinateurs portables sont une «chose» et auraient dû être spécifiquement demandées. Ils disent que les données sont détenues illégalement et doivent être restituées.

La défense allègue que les données des trois ordinateurs portables ne sont pas inutilisées, mais qu’elles sont plutôt utilisées activement par la GRC.

« Ceci, en fait, permet à la GRC de rechercher les données sans rapporter les fruits de la recherche au défendeur de la demande », a expliqué la juge Hardwick dans sa décision.

Le juge Hardwick a décidé que la position de la Couronne était correcte et que la GRC pourra poursuivre ses enquêtes en utilisant les ordinateurs portables et les données contenues pendant une autre année.

Elle a également dit que le tribunal devra décider de la légalité de la saisie, en ce qui concerne le défaut de la GRC d’inclure les données dans le rapport.

