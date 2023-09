Les données de l’Apple Watch fonctionnent désormais avec Natural Cycles, l’application de contrôle des naissances

Si vous possédez une Apple Watch Series 8 ou Ultra et que vous utilisez l’application Natural Cycles, vous pourrez désormais utiliser les données de température de votre montre intelligente pour alimenter l’algorithme de contrôle des naissances, selon une annonce publiée mardi par Natural Cycles.

Natural Cycles est la seule application de suivi de cycle autorisée par la Food and Drug Administration des États-Unis à être utilisée comme contrôle des naissances. Contrairement à d’autres applications de suivi des règles, Natural Cycles nécessite des mesures quotidiennes et extrêmement cohérentes de la température basale du corps pour détecter l’ovulation et prédire la « fenêtre fertile » d’une personne, la poignée de jours pendant lesquels une personne peut tomber enceinte.

Les modèles Series 8 et Ultra de l’Apple Watch, ainsi que les nouvelles Series 9 et Ultra2 Les montres sont équipées de capteurs de température qui, lorsque vous les portez au lit pendant la nuit, peuvent détecter les changements subtils de température qui se produisent pendant le cycle menstruel. La température basale du corps peut également être mesurée avec précision si elle est prise tôt le matin avec un thermomètre basal, fourni par Natural Cycles avec son abonnement annuel de 100 $. Mais l’espoir est que les capacités de suivi automatique de la température trouvées dans les appareils portables comme l’Apple Watch et l’anneau Oura, avec lesquels Natural Cycles a également obtenu l’autorisation de s’associer, faciliteront l’ensemble du processus.

La cofondatrice et PDG de Natural Cycles, le Dr Elina Berglund Scherwitzl, a déclaré dans un communiqué de presse que la société avait lancé des tests cliniques pour déterminer si elle pouvait utiliser les données de température de l’Apple Watch pour son algorithme.

« Nous avons été ravis des résultats, nous les avons soumis à la FDA et, avec cette autorisation, nous sommes ravis de donner à nos utilisateurs la possibilité de mesurer de manière transparente à l’aide d’un appareil que beaucoup possèdent et aiment déjà », a déclaré Scherwitzl.

Il est important de noter que l’intégration de Natural Cycles avec certains modèles d’Apple Watch ne signifie pas que la fonction de suivi des cycles d’Apple dans l’application Santé doit être utilisée comme moyen de contraception, ni que l’un de ses appareils doit être utilisé comme moyen de contraception. Alors que le géant de la technologie continue d’étendre sa portée en matière de bien-être, ce qui inclut l’énorme étude en cours sur la santé des femmes, il est clair que son estimations de l’ovulation et des règles ne sont que des estimations et ne devraient pas être utilisés comme contrôle des naissances.

Cependant, le fait que la seule application de contrôle des naissances approuvée par la FDA capitalise sur des appareils portables de renom qui continuent d’affiner et d’améliorer leurs mesures de suivi de la santé témoigne d’une tendance plus large à considérer la sensibilisation à la fertilité comme un problème de santé standard. Cela laisse également entendre qu’il pourrait y avoir une limite lorsqu’il s’agit d’accéder (et d’utiliser réellement) des données sur la santé qui ont toujours été difficiles à atteindre.

Comment Natural Cycles fonctionne comme contrôle des naissances

Natural Cycles fonctionne en collectant des mesures de température basale du corps et, sur quelques mois, en trouvant un modèle qui peut déterminer quand une personne a ovulé et quand elle est susceptible d’ovuler le mois prochain. Les températures sont généralement plus basses dans la première moitié du cycle menstruel, avant l’ovulation, et monter très légèrement (juste une fraction de degré) après l’ovulation. Au fur et à mesure que l’algorithme collecte des données sur les températures que vous saisissez, ainsi que sur les jours de règles déclarés et d’autres données, il commencera à prédire quels jours sont susceptibles d’être fertiles.

Avec une utilisation parfaite, Natural Cycles affirme qu’il est efficace jusqu’à 98 % pour prévenir la grossesse et moins avec une utilisation typique (93. Mais le problème – et une critique majeure des méthodes de contrôle des naissances basées sur la température ou de sensibilisation à la fertilité en général – est qu’il est Il est beaucoup plus difficile d’atteindre une utilisation « parfaite » qu’avec d’autres types de contraception, y compris les pilules ou les DIU. dormir deux heures de plus ou de moins que la normale, boire de l’alcool et se sentir malade tout cela perturbe les mesures de votre température corporelle et rend les données de ces jours inutiles. En outre, de nombreuses personnes ont des cycles menstruels irréguliers qui peuvent être plus difficiles à suivre. (Et le jour exact de l’ovulation a tendance à varier même chez les personnes ayant des cycles très « réguliers ».)

Pour ces raisons, les prestataires de soins de santé ont généralement il est recommandé aux personnes d’utiliser une forme différente de contrôle des naissances autre que le suivi de la température basale du corps si elles ne veulent pas être enceintes.

Cependant, en combinant les enregistrements de température basale du corps avec hormone lutéinisante les tests et le suivi de la glaire cervicale pour identifier les fenêtres fertiles et l’ovulation à venir peuvent rendre des méthodes telles que Natural Cycles plus précises.

