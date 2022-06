Les données de la NHTSA montrent que Tesla est responsable de la plupart des accidents d’assistance au conducteur

Par exemple, les collisions impliquant des systèmes avancés d’aide à la conduite ont fait au moins six morts et cinq blessés graves, selon les données. Cependant, on ne sait pas s’il y a eu des blessés dans la majorité des accidents – 294 d’entre eux -, ce qui signifie qu’il y en a probablement plus.

Honda a terminé deuxième avec 90 accidents signalés, suivi de Subaru à 10 et de Ford Motor à cinq. Toutes les autres entreprises ont signalé quatre accidents ou moins, y compris Toyota à quatre, BMW à trois et General Motors à deux.

Selon les données, les voitures Tesla représentaient 273 accidents impliquant ses systèmes avancés d’aide à la conduite depuis que les entreprises étaient tenues de commencer à signaler les incidents il y a environ un an. C’est sur 392 accidents signalés au total par 11 constructeurs automobiles et un fournisseur de juin 2021 au 15 mai.

La National Highway Traffic Safety Administration a déclaré que les premières données du genre n’ont pas encore de contexte approprié et sont uniquement destinées à être un guide pour identifier rapidement les tendances potentielles des défauts et aider à déterminer si les systèmes améliorent la sécurité des véhicules.

Les véhicules Tesla ont représenté près de 70% des accidents signalés impliquant des systèmes avancés d’aide à la conduite depuis juin dernier, selon les chiffres fédéraux publiés mercredi. Mais les responsables ont averti que les données sont incomplètes et ne sont pas destinées à indiquer quels systèmes du constructeur automobile pourraient être les plus sûrs.

Alors que les voitures Tesla équipées de la technologie « Autopilot » de l’entreprise ont eu le plus d’accidents, on pense que l’entreprise a également le plus grand nombre de véhicules équipés de tels systèmes sur la route. Ses systèmes ont également tendance à offrir de plus grandes capacités et sont autorisés à fonctionner dans plus de domaines que les autres systèmes.

Les systèmes de Tesla sont commercialisés sous les marques Autopilot, Full Self Driving et Full Self Driving Beta aux États-Unis.

Le célèbre PDG de Tesla, Elon Musk, a récemment déclaré sur Twitter que la dernière version de FSD Beta de la société serait déployée sur 100 000 voitures. La société n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Selon le Presse associée, Tesla a plus de véhicules avec des systèmes partiellement automatisés fonctionnant sur les routes américaines que la plupart des autres constructeurs automobiles – environ 830 000, datant de l’année modèle 2014. Et il collecte des données en temps réel en ligne à partir des véhicules, il dispose donc d’un système de rapport beaucoup plus rapide. Cela se compare à GM, qui aurait vendu plus de 34 000 véhicules depuis le lancement de son système « Super Cruise » en 2017.

La NHTSA a intensifié son attention et ses enquêtes sur Tesla en raison de l’expansion agressive de la société des systèmes avancés d’assistance à la conduite, y compris des prototypes de logiciels pour les propriétaires de Tesla.

En février, Tesla a annoncé qu’il rappellerait le logiciel de 53 822 de ses modèles S, X, 3 et Y aux États-Unis pour éliminer une fonctionnalité qui permet aux voitures de passer automatiquement devant les panneaux d’arrêt. Les voitures comportaient une version relativement nouvelle du logiciel Full Self-Driving Beta de la société.

Ce programme donne aux conducteurs de Tesla un accès anticipé à de nouvelles fonctionnalités qui ne sont pas encore complètement déboguées, notamment le « guidage automatique dans les rues de la ville », qui permet aux conducteurs de naviguer automatiquement dans des environnements urbains complexes et encombrés sans déplacer le volant de leurs propres mains. Malgré son nom, Full Self-Driving Beta ne rend pas les véhicules Tesla autonomes.