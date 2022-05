Les données de jab mal calculées du CDC présentent un risque à l’approche de l’hiver – News 24

Les Centers for Disease Control des États-Unis ont surestimé le nombre d’Américains qui ont reçu des vaccins Covid-19, enregistrant de nombreuses deuxièmes doses et rappels comme premiers vaccins, ont déclaré des responsables de l’État à Bloomberg.

Alors que les données du CDC suggèrent que quelque 240 millions d’Américains ont reçu au moins une injection, les statistiques affirment que seulement 203 millions sont complètement vaccinés, une statistique qui suggérerait que 37 millions d’Américains ont commencé – mais n’ont pas terminé – leur cycle d’injections.

Cependant, les responsables étatiques et locaux qui ont parlé à Bloomberg samedi ont trouvé ces chiffres «improbable», suggérant à la place que le gouvernement avait incorrectement enregistré les données vaccinales des Américains à grande échelle, comptant à tort les deuxièmes doses et les rappels comme premières doses et surestimant ainsi le nombre total d’Américains vaccinés.













En conséquence, les personnes complètement vaccinées et non vaccinées sont surestimées dans les statistiques du CDC. Selon l’article, les services de santé des États ont discrètement peaufiné leurs statistiques dans l’espoir de proposer des chiffres plus réalistes au cours du mois dernier, en les comparant aux chiffres nationaux et en les ajustant en conséquence, mais il est difficile de savoir quels sont les vrais chiffres.

Non seulement chaque État conserve ses propres chiffres, mais certains disposent de plusieurs référentiels de données et tous les services de santé des États reçoivent des informations des assureurs maladie, des programmes fédéraux et des pharmacies. Le déploiement national du vaccin a eu lieu non seulement dans les pharmacies et les cabinets de médecins, mais également sur des sites éphémères, tout le monde, des agences de transport en commun aux districts scolaires, aménageant des espaces pour maximiser le nombre de coups entrant dans les armes. Pour compliquer encore les choses, de nombreux patients ont reçu leur deuxième injection ou injection de rappel à différents endroits, certains recevant même différentes marques de vaccins – et rien d’autre qu’une carte de vaccin en papier pour lier les fragments ensemble.

De nombreux responsables de la santé de l’État étaient pessimistes quant à la capacité de réconcilier les chiffres nationaux avec leurs propres données, notant que les chiffres non concordants rendaient «vraiment difficile” pour “ciblez nos messages d’appoint.”

“Nous n’avons aucune confiance dans les chiffres sur le site Web du CDC et nous ne nous y référons jamais», a déclaré à Bloomberg le porte-parole du département de la santé publique de Philadelphie, James Garrow. L’État de Pennsylvanie a abaissé son estimation pour les adultes qui avaient reçu une injection de 98,9 % à 94,6 % le mois dernier et prévoit de soumettre une autre série de chiffres révisés d’ici la fin de l’année.

L’État de l’Illinois a découvert qu’il avait surestimé à la fois les personnes non vaccinées et les personnes entièrement vaccinées – avec 540 000 autres non vaccinés âgés de plus de 12 ans et 730 000 totalement vaccinés qui avaient en quelque sorte été ignorés dans les décomptes précédents.

Alors que les statistiques officielles semblent indiquer que les États-Unis – avec 72,5 % de sa population ayant reçu au moins une injection, mais seulement 61,3 % complètement vaxxés – sont une valeur aberrante majeure par rapport aux autres pays du Groupe des Sept, l’écart est plus susceptible d’être dû à la fragmentation de l’archivage.

Selon les statistiques de Bloomberg, l’Union européenne n’a qu’un écart de 2,6 % entre les vaxxés individuellement et les entièrement piquées, et tandis que les États-Unis ont la plus grande disparité à 11 %, le Royaume-Uni est le deuxième parmi les pays du G7 avec un écart de 6,7 %.