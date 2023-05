Les données d’Affaires mondiales Canada révèlent l’étendue de la présence diplomatique de la Chine

Alors que l’ancien gouverneur général David Johnston se prépare à publier son rapport sur l’ingérence étrangère mardi, de nouvelles données fournies par Affaires mondiales Canada (AMC) mettent en lumière l’étendue de la présence diplomatique chinoise.

Une analyse comparative des représentants étrangers chinois dans les démocraties occidentales par CTV News révèle l’attention disproportionnée que la Chine accorde au Canada. Selon certains experts de la sécurité nationale, les chiffres disproportionnés pourraient indiquer que l’influence diplomatique a basculé en ingérence.

DES ESPIONS PARMI NOUS

Selon GAC, au 17 mai, il y avait 176 ressortissants chinois titulaires de titres diplomatiques au Canada. Ce nombre comprend les diplomates et les employés consulaires, ainsi que les représentants de l’Organisation de l’aviation civile internationale. Seize personnes sont considérées comme « personnel administratif ou technique ».

Ne figure pas parmi les 176, Zhao Wei, qui travaillait au consulat chinois de Toronto et a depuis été expulsé du pays. Le gouvernement Trudeau a déclaré Zhao persona non grata le 8 mai, après que des fuites de renseignements ont révélé que l’agent avait ciblé le député conservateur Michael Chong. Il est probable que d’autres diplomates que Zhao aient franchi la ligne.

Devant un comité parlementaire plus tôt ce mois-ci, Michel Juneau-Katsuya, l’ancien chef du SCRS pour l’Asie-Pacifique, a déclaré que la majorité des diplomates chinois au Canada étaient impliqués dans l’espionnage.

« Certains d’entre eux sont littéralement responsables d’espionner la communauté. Beaucoup d’autres sont responsables d’acquérir de l’influence sur les politiciens et d’amener les politiciens ou les élus à soutenir la politique chinoise au Canada », a déclaré Juneau-Katsuya.

L’ancien officier du renseignement a déclaré que les reportages des médias sur l’intimidation des politiciens par Pékin et les prétendus efforts pour faire élire certains politiciens ne sont « que la pointe de l’iceberg ».

COMPARAISON DE LA PRÉSENCE DIPLOMATIQUE

La Chine a la deuxième plus grande présence diplomatique au Canada après les États-Unis, qui comptent 290 représentants étrangers. Le Royaume-Uni compte 44 représentants accrédités au Canada, tandis que le Japon en compte 73.

La Russie et l’Iran, qui ont également été cités comme des menaces d’ingérence étrangère par le SCRS, ont une présence beaucoup plus faible au Canada par rapport à la Chine. Soixante-dix-neuf Russes ont des titres diplomatiques au Canada, et un seul représentant iranien est accrédité par l’Organisation de l’aviation civile internationale. L’Iran a fermé son ambassade à Ottawa en 2012 après que le gouvernement fédéral eut fait part de ses inquiétudes concernant le soutien de l’Iran au terrorisme.

Les données ci-dessus ont été recueillies grâce à une base de données en ligne de représentants étrangers administrée par GAC. D’autres pays démocratiques fournissent également des bases de données similaires répertoriant les représentants étrangers, notamment le Royaume-Uni et l’Australie. Une recherche dans ces registres soulève encore plus de questions sur l’attention diplomatique disproportionnée de la Chine sur le Canada.

INFLUENCE DE PÉKIN

La base de données active du Royaume-Uni sur les représentants étrangers indique qu’il y a 124 diplomates chinois travaillant sur le sol britannique, soit 50 de moins qu’au Canada, malgré une population beaucoup plus importante de 67,3 millions, dont 4,7 millions de personnes s’identifiant comme des Chinois de souche en Grande-Bretagne.

La population du Canada est de 37 millions d’habitants, dont 1,7 million s’identifient comme étant d’origine chinoise. Notre démographie est semblable à celle de l’Australie, mais le Canada compte près de trois fois plus de représentants chinois à l’étranger. L’Australie a accordé des lettres de créance à 64 fonctionnaires chinois, contre 176 au Canada.

Cette statistique a soulevé les sourcils de Robert Daly.

« On s’attendrait à ce que le Canada soit plus proche de l’Australie », a déclaré Daly, un ancien diplomate américain en Chine, qui fournit des analyses au Kissinger Institute du Wilson Center sur la Chine et les États-Unis.

« La Chine considère ces deux pays comme similaires. Tous deux ont beaucoup de ressources que la Chine veut importer. Tous deux ont de très grandes diasporas, tous deux accueillent beaucoup d’étudiants chinois. Un seul d’entre eux est, bien sûr, géographiquement proche des États-Unis d’Amérique. Et cela pourrait très bien être un facteur », a déclaré Daly.

Le nombre de diplomates, consuls et attachés chinois au sud du 49e parallèle est presque identique au nombre au nord de celui-ci. Les données les plus récentes de 2020 montrent que les États-Unis ont accrédité 178 ressortissants chinois, soit seulement deux de plus que les chiffres canadiens actuels. C’est une statistique surprenante étant donné que la population des États-Unis est 10 fois plus grande que celle du Canada. L’Amérique est également le premier partenaire commercial de la Chine et la destination d’immigration la plus populaire pour les ressortissants chinois.

RÉPRESSION AMÉRICAINE

L’allié le plus proche du Canada est également plus disposé à tenir la Chine sous contrôle. À l’été 2020, le gouvernement américain a ordonné à la Chine de fermer son consulat à Houston, accusant les diplomates d’avoir tenté de voler des recherches scientifiques.

Récemment, les forces de l’ordre aux États-Unis ont perquisitionné des postes de police chinois présumés et arrêté des agents étrangers présumés.

L’ancien diplomate canadien Charles Burton, qui a été affecté en Chine à deux reprises, a déclaré que Pékin pourrait envoyer plus de diplomates au Canada car il considère ce pays comme une « cible facile » parce qu’il a des lois faibles contre l’ingérence étrangère.

Maintenant chercheur principal à l’Institut McDonald-Laurier, Burton affirme que le gouvernement fédéral doit mieux surveiller les activités des diplomates et poursuivre l’ingérence étrangère. Les Américains, les Britanniques et les Australiens ont créé des registres d’agents étrangers, exigeant que les personnes qui travaillent pour faire avancer les intérêts d’un gouvernement étranger enregistrent leurs noms, ne pas le faire pourrait être puni par la loi. Le gouvernement canadien est toujours en consultation sur la question.

Burton souligne que la participation du Canada à l’alliance du renseignement Five Eyes avec les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Australie et la Nouvelle-Zélande pourrait être menacée si le gouvernement ne prend pas suffisamment de mesures pour se prémunir contre l’espionnage.

« Nous intéresserons la Chine car nous sommes membres du consortium Five Eyes. Nous partageons beaucoup d’informations militaires avec les États-Unis. Nous pourrions être considérés comme un maillon faible de l’alliance et capables de transférer à des agents de les données militaires chinoises qui sont partagées dans les Five Eyes. »

LE POULET ET LE SINGE

Colin Robertson, vice-président de l’Institut canadien des affaires mondiales, a déclaré que le Canada devrait se préparer à des représailles alors qu’il combat l’ingérence.

Robertson dit que la Chine est prête à faire des choses au Canada qu’elle ne fera pas aux États-Unis

« Il y a une expression chinoise, ‘Tuez un poulet pour effrayer le singe.’ Dans ce cas, nous sommes le poulet », a déclaré Robertson.

Environ 50 diplomates canadiens travaillent en Chine. Le régime communiste a déjà expulsé un diplomate canadien en représailles à l’expulsion de Zhao, et a menacé d’escalader.

Robertson, un ancien diplomate, affirme que le gouvernement fédéral aurait dû prendre des mesures contre l’ingérence chinoise une décennie plus tôt, et l’inaction n’a fait qu’enhardir la Chine.

« Les Chinois comprennent la force et ils comprennent aussi la faiblesse. Nous n’avons montré notre faiblesse qu’en la tolérant. »