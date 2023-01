Les données client de Google Fi font partie de la dernière violation de données de T-Mobile

T-Mobile a eu plus de violations de données ces dernières années que je ne peux même compter ou suivre, et la dernière semble avoir affecté des clients qui ne sont même pas leurs propres abonnés. Ce soir, Google Fi partage des informations avec les clients sur l’accès à leurs données, grâce à leur “fournisseur de réseau principal” qui a remarqué une activité suspecte sur un système qu’ils utilisent.

Pour ceux qui ne sont pas familiers, Google Fi utilise le réseau de T-Mobile pour la majorité de ses connexions. Le “fournisseur de réseau principal” est presque garanti d’être T-Mobile dans cette situation et cette récente violation de données de T-Mobile pourrait très bien être liée aux comptes Google Fi.

Selon un e-mail envoyé ce soir dans les boîtes de réception des clients Google Fi, Google dit aux gens que T-Mobile les a informés d’une “activité suspecte liée à un système tiers contenant une quantité limitée de données client Google Fi”. Ces données client incluent “la date d’activation de votre compte, des données sur votre forfait de service mobile, le numéro de série de la carte SIM et l’état du compte actif ou inactif”. il ne contient pas “nom, date de naissance, adresse e-mail, informations de carte de paiement, numéro de sécurité sociale ou identifiants fiscaux, permis de conduire ou autre forme d’identification gouvernementale, ou informations de compte financier, mots de passe ou codes PIN que vous pouvez utiliser pour Google Fi, ou le contenu de tout SMS ou appels.”

À l’heure actuelle, Google Fi indique que vous n’avez aucune mesure à prendre, ils vous informent simplement de la situation. Ils ont également précisé qu’ils avaient confirmé l’accès non autorisé et travaillaient avec T-Mobile pour mettre en œuvre des mesures pour sécuriser toutes ces données.

Voici le texte complet de l’e-mail :

Cher client Google Fi,

Nous vous informons que le principal fournisseur de réseau de Google Fi nous a récemment informés d’une activité suspecte liée à un système tiers contenant une quantité limitée de données client Google Fi.

Aucune action n’est requise de votre part pour le moment.

Ce système est utilisé à des fins d’assistance client Google Fi et contient des données limitées, notamment la date d’activation de votre compte, des données sur votre forfait de service mobile, le numéro de série de la carte SIM et l’état du compte actif ou inactif.

Cela fait ne pas contenir votre nom, date de naissance, adresse e-mail, informations de carte de paiement, numéro de sécurité sociale ou identifiants fiscaux, permis de conduire ou autre forme d’identification gouvernementale, ou informations de compte financier, mots de passe ou codes PIN que vous pouvez utiliser pour Google Fi, ou le contenu de tout SMS ou appel.

Notre équipe de réponse aux incidents a entrepris une enquête et déterminé qu’un accès non autorisé s’est produit et a travaillé avec notre principal fournisseur de réseau pour identifier et mettre en œuvre des mesures pour sécuriser les données sur ce système tiers et informer toutes les personnes potentiellement concernées. Il n’y avait aucun accès aux systèmes de Google ni à aucun système supervisé par Google.

Si vous êtes un utilisateur actif de Fi, veuillez noter que votre service Google Fi continue de fonctionner normalement et n’a pas été interrompu par ce problème.

Qu’est ce que cela signifie pour moi?

Les informations consultées comprenaient votre numéro de téléphone et des informations techniques limitées. Cela inclut des informations sur la date d’activation de votre compte, le numéro de série de la carte SIM, l’état du compte (par exemple, si votre forfait est actif ou inactif), et des détails limités sur le forfait de service mobile et les options fournies par votre service Google Fi (telles que l’illimité SMS ou itinérance internationale).

Pour plus d’informations

Comme toujours, soyez attentif aux tentatives de phishing. Pour en savoir plus sur les bonnes pratiques, consultez nos conseils sur comment éviter l’hameçonnage.

En savoir plus sur protéger vos informations Google Fi.

Nous sommes toujours là pour nos clients et disponibles pour offrir un soutien. Si vous avez des questions ou avez besoin d’aide, veuillez consulter ce centre d’aide article pour les options de contact et le numéro de référence ID 267187948.

Sincèrement,

Équipe Google Fi