Les données chinoises ne changent pas les perspectives pessimistes pour l’économie et le yuan

Malgré un lot optimiste de données économiques en provenance de Chine la semaine dernière, y compris des ventes au détail et des estimations de la production industrielle, les économistes maintiennent leur pessimisme.

UBS a revu à la baisse ses prévisions de croissance annuelle de 3% à 2,7% pour 2022 et de 5,4% à 4,6% pour 2023.

“Alors qu’une partie du soutien politique actuel portera plus de fruits au quatrième trimestre, la situation de Covid restera probablement difficile jusqu’à l’hiver et au début de 2023, et la croissance des exportations devrait ralentir”, a déclaré l’économiste en chef d’UBS pour la Chine, Tao Wang, dans la note.

Wang ajoute que les prévisions révisées pour 2023 sont toujours basées sur un scénario où le marché immobilier se stabilise bientôt et les restrictions de Covid s’assouplissent à partir de mars.

Mais ces restrictions ont pesé sur le sentiment des investisseurs et il est peu probable que cela rebondisse de sitôt, a déclaré Mattie Bekink, directeur chinois de l’Economist Intelligence Corporate Network, sur “Squawk Box Asia” de CNBC.

“Nous ne voyons pas les leviers politiques nécessaires pour faciliter un changement”, a-t-elle déclaré à propos de la politique nationale zéro-Covid. “Essentiellement, le zéro-Covid a piétiné la confiance des investisseurs humains en Chine.”

Commentant les fermetures régionales sporadiques à travers la Chine, elle a déclaré : “C’est une sorte d’étranglement pour l’économie chinoise en ce moment”.