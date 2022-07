Les donateurs syndicaux du Labour menacent de réduire le financement de la position de grève de Starmer

Les barons de l’UNION ne financeront pas les travaillistes en un clin d’œil aux élections générales – ce qui endommagera gravement la candidature au pouvoir de Sir Keir Starmer.

Les payeurs ont organisé un coup d’État efficace la nuit dernière après le limogeage du député Sam Tarry après avoir rejoint une ligne de piquetage.

Plusieurs chefs syndicaux ont déclaré aux députés qu’ils réduiraient leur approvisionnement en espèces à moins que Sir Keir ne les soutienne pleinement dans leur différend sur les salaires et les conditions.

Une source a déclaré: «Les syndicats fermeront les robinets en ce qui concerne le financement du parti si le nouveau Premier ministre déclenche des élections rapides.

«Ils ont besoin d’une instruction claire de Keir indiquant qu’il est de leur côté s’il veut que l’argent coule. Le dirigeant devrait voir cette semaine comme un moment charnière.

La secrétaire générale de Unite, Sharon Graham, a déclaré : « Cela ne sert à rien de donner de l’argent à un parti qui, en gros, tend les bras aux travailleurs. C’est presque comme une relation abusive.

Les réductions de financement des syndicats militants réduiraient sérieusement les chances du parti – avec environ 10 millions de livres sterling remis depuis que Starmer est devenu chef en avril 2020.

Il y a de la fureur que Tarry, qui sort avec la députée du parti Angela Rayner, ait été abandonnée en tant que ministre fantôme des Transports pour avoir fait de la politique «sur le sabot» sur la ligne de piquetage.

Starmer a dit à son équipe fantôme de ne pas rejoindre les lignes de piquetage en soutien aux cheminots en grève.

Une source a déclaré: «Les syndicats ne rempliront tout simplement pas le trésor de guerre tant que Keir ne nous soutiendra pas, ils l’ont dit. Il n’a pas non plus le pouvoir d’attraction de Tony Blair qui pourrait rapporter de l’argent aux entreprises.

M. Tarry affirme également que les chefs de parti tentent de chasser les députés de gauche.

Il a déclaré : « Je dirais qu’il y a un effort concerté pour se débarrasser de certains députés qui défendent les syndicats et défendent une forme de politique plus progressiste et qui pourraient même oser se dire socialistes.

“Et, en même temps, pour empêcher les personnes de s’inscrire sur des listes restreintes dans tout le pays qui, encore une fois, sont plus à gauche et viennent du mouvement syndical.”

Mais un député a déclaré que Sir Keir devait « se battre » avec certains de ses propres députés et les dépouiller du fouet s’ils se rendaient sur une ligne de piquetage.

Ils ont ajouté: «Nous devons couper ceux sur les lignes de piquetage à la dérive. Nous devons ressembler à un parti de gouvernement et non à un parti de protestation.