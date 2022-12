Les donateurs se rassemblent à Paris pour faire passer l’Ukraine à travers l’hiver et les bombardements

PARIS — Des dizaines de pays et d’organisations internationales s’associent à une nouvelle initiative mardi pour maintenir l’Ukraine alimentée, nourrie, au chaud et en mouvement face aux bombardements aériens soutenus de la Russie qui ont plongé des millions de personnes dans le froid et l’obscurité pendant l’hiver.

Une conférence internationale des donateurs à Paris devait permettre de recueillir et d’aider à coordonner plusieurs dizaines de millions de dollars d’aide – financière et en nature – à acheminer dans les semaines et les mois à venir vers l’Ukraine pour aider sa population civile assiégée à survivre aux températures glaciales de l’hiver et aux longues nuits.