Les donateurs se rassemblent à Paris pour faire passer l’Ukraine à travers l’hiver et les bombardements

PARIS (AP) – Des dizaines de pays et d’organisations internationales s’associent à une nouvelle poussée mardi pour maintenir l’Ukraine sous tension, nourrie, au chaud et en mouvement face aux bombardements aériens soutenus de la Russie qui ont plongé des millions de personnes dans le froid et l’obscurité pendant l’hiver.

Une conférence internationale des donateurs à Paris devait permettre de recueillir et d’aider à coordonner plusieurs dizaines de millions de dollars d’aide – financière et en nature – à acheminer dans les semaines et les mois à venir vers l’Ukraine pour aider sa population civile assiégée à survivre aux températures glaciales de l’hiver et aux longues nuits.

Plus précisément, la conférence se concentrera sur l’aide à l’Ukraine pour répondre à ses besoins en eau, électricité, nourriture, santé et transport au cours des prochains mois jusqu’à la fin du mois de mars. Les organisateurs français de la réunion affirment que la campagne d’aide enverra également un message au Kremlin selon lequel la communauté internationale reste aux côtés de l’Ukraine contre les bombardements aériens russes qui ont saccagé le réseau électrique ukrainien et d’autres infrastructures clés.

La Suède a été parmi les premières nations présentes à la réunion pour promettre plus d’aide. Son ministre du Commerce extérieur, Johan Forssell, a annoncé une contribution de 55 millions d’euros (58 millions de dollars) pour l’aide humanitaire et la reconstruction d’écoles, d’hôpitaux et d’infrastructures énergétiques.

Alors que l’hiver mord, “nous devons faire tout ce que nous pouvons pour aider à améliorer les conditions en Ukraine et aussi les aider à combattre les envahisseurs russes”, a-t-il déclaré. “Nous sommes là pour eux aussi longtemps qu’il le faudra.”

Le président français Emmanuel Macron et le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy, présents à distance par liaison vidéo, ouvriront la conférence par des discours.

La conférence est le dernier effort diplomatique lié à l’Ukraine que Macron a défendu.

La réunion vise également à mettre en place un système de coordination de l’aide internationale cet hiver, à l’image de la manière dont les nations occidentales fournissant des armes coordonnent leur soutien militaire. Une plate-forme en ligne permettra à l’Ukraine de répertorier ses besoins d’aide civile et aux donateurs de montrer ce qu’ils fourniront en réponse.

Les organisateurs français de la conférence annoncent qu’ils attendent la participation de plus de 45 nations et 20 institutions internationales.

