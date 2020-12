NATIONS UNIES (AP) – Plus de 50 donateurs se sont engagés mardi 370 millions de dollars au fonds des Nations Unies pour financer les urgences humanitaires causées par les conflits, le changement climatique, les catastrophes naturelles, la pandémie de coronavirus et la violence sexiste, ont déclaré les Nations Unies.

Le bureau humanitaire de l’ONU a déclaré que les engagements envers le Fonds central d’intervention d’urgence pour 2021 sont plus élevés que ceux annoncés il y a un an pour 2020. Il a déclaré que les compléments pour l’appel de cette année, également annoncé mardi, porteraient le financement global pour 2020 à 620 millions de dollars.

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a déclaré lors de la cérémonie de promesse de dons que le fonds, connu sous le nom de CERF, «est l’un des moyens les plus efficaces d’aider les personnes piégées dans des crises soudaines et qui se détériorent» et qu’il est rapidement en mesure de répondre hors des radars du monde – ou n’y ont jamais été.

En 2020, a déclaré le bureau humanitaire des Nations Unies, le CERF a fourni une assistance vitale à quelque 65 millions de personnes dans 52 pays et territoires pour une valeur totale de plus de 900 millions de dollars – «le montant le plus élevé jamais alloué par le CERF en une seule année».

Guterres a déclaré qu’un montant record de 225 millions de dollars avait été consacré à des crises négligées et sous-financées.

«Cela a été une année pas comme les autres», a déclaré le secrétaire général. «La pandémie de COVID-19 a ajouté un autre niveau de souffrance, en plus des crises existantes causées par les conflits et les impacts croissants du changement climatique.»

Depuis sa création en 2005, le CERF a fourni près de 7 milliards de dollars pour l’action humanitaire qui a aidé des centaines de millions de personnes dans plus de 100 pays et territoires. En 2016, l’Assemblée générale a porté l’objectif annuel de collecte de fonds du CERF à 1 milliard de dollars.

Soulignant que le CERF est «le premier et le plus rapide», a déclaré le chef humanitaire de l’ONU Mark Lowcock. «Alors que le monde est confronté aux plus grands défis humanitaires depuis plus d’une génération, nous n’en avons plus jamais eu besoin.»