Les donateurs promettent 160 millions de dollars, les réfugiés palestiniens ont besoin de plus

NATIONS UNIES – Les donateurs ont promis environ 160 millions de dollars à l’agence des Nations Unies qui aide les réfugiés palestiniens, mais elle a encore besoin de plus de 100 millions de dollars pour soutenir l’éducation de plus d’un demi-million d’enfants et fournir des soins de santé primaires à près de 2 millions de personnes et une aide d’urgence en espèces aux les réfugiés les plus pauvres, a déclaré vendredi le chef de l’agence.