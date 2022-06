Les donateurs promettent 160 millions de dollars, les réfugiés palestiniens ont besoin de plus

NATIONS UNIES (AP) – Les donateurs ont promis environ 160 millions de dollars à l’agence des Nations Unies qui aide les réfugiés palestiniens, mais elle a encore besoin de plus de 100 millions de dollars pour soutenir l’éducation de plus d’un demi-million d’enfants et fournir des soins de santé primaires à près de 2 millions de personnes et des fonds d’urgence assistance aux réfugiés les plus pauvres, a déclaré vendredi le chef de l’agence.

Informant les journalistes des résultats de la conférence des donateurs de jeudi, Philippe Lazzarini a déclaré que les promesses de dons, une fois transformées en espèces, permettront à l’Office de secours et de travaux des Nations Unies connu sous le nom d’UNRWA de mener ses opérations jusqu’en septembre. Mais “je ne sais pas si nous aurons les liquidités nécessaires pour nous permettre de payer les salaires après le mois de septembre”, a-t-il dit.

“Nous sommes en mode d’alerte précoce”, a déclaré Lazzarini. “En ce moment, j’attire l’attention sur le fait que nous sommes dans une zone de danger et nous devons éviter une situation où l’UNRWA est poussé à franchir le point de basculement, car si nous franchissons le point de basculement, cela signifie 28 000 enseignants, agents de santé, infirmières , médecins, ingénieurs, ne peuvent être payés.

L’UNRWA a été créé pour fournir une éducation, des soins de santé, de la nourriture et d’autres services aux 700 000 Palestiniens qui ont fui ou ont été forcés de quitter leurs maisons pendant la guerre entourant l’établissement d’Israël en 1948.

Il y a maintenant 5,7 millions de réfugiés palestiniens, y compris leurs enfants et petits-enfants, qui vivent pour la plupart dans des camps qui ont été transformés en zones résidentielles construites mais souvent appauvries en Cisjordanie occupée par Israël, à Jérusalem-Est et à Gaza, ainsi qu’en Jordanie , la Syrie et le Liban. Mais l’UNRWA n’aide que les plus de 500 000 personnes scolarisées et près de 2 millions qui bénéficient de prestations de santé.

Lazzarini a déclaré que le manque à gagner de plus de 100 millions de dollars pour 2022 est à peu près le même que le manque à gagner auquel l’UNRWA est confronté chaque année depuis près d’une décennie, mais alors que les revenus ont stagné, les coûts ont augmenté.

Au cours des dernières années, l’UNRWA a été en mesure d’absorber le manque à gagner grâce à des mesures d’austérité et de contrôle des coûts, a-t-il dit, mais aujourd’hui ce n’est pas possible car il reste très peu à réduire sans couper les services.

“Aujourd’hui, nous avons des salles de classe pouvant accueillir jusqu’à 50 enfants”, a déclaré le commissaire général de l’UNRWA. « Nous avons une double rotation dans nos écoles. Nous avons des médecins qui ne peuvent pas passer plus de trois minutes en consultation médicale. Donc, si nous allons au-delà de cela, cela obligera l’agence à réduire les services.

Lazzarini a déclaré que le problème de l’UNRWA est que “nous sommes censés fournir des services de type gouvernemental à l’une des communautés les plus démunies de la région, mais nous sommes financés comme une ONG parce que nous dépendons entièrement des contributions volontaires”.

Le financement des services de l’agence a été mis en danger aujourd’hui en raison de la « dépriorisation, ou peut-être d’une indifférence accrue, ou à cause de la politique intérieure », a-t-il déclaré.

Lazzarini a déclaré que la solution au problème financier chronique de l’UNRWA nécessite une “volonté politique” pour égaler le soutien au travail de l’agence en faveur des réfugiés palestiniens.

Il a déclaré que l’UNRWA avait une base de donateurs très solide en Europe et que l’année dernière, l’administration Biden avait repris le financement qui avait été réduit par l’administration Trump, mais il a déclaré que la contribution globale du monde arabe était tombée à moins de 3% des revenus de l’agence.

Les donateurs ont également été confrontés à des difficultés financières résultant de la pandémie de COVID-19, et il y a maintenant un effort majeur pour aider l’Ukraine dans sa guerre avec la Russie, a-t-il déclaré.

“Nous saurons mieux à la fin de l’année quel impact cela aura sur l’agence”, a déclaré Lazzarini.

Certains donateurs ont déjà averti l’UNRWA “que nous pourrions ne pas avoir le complément traditionnel à la fin de l’année, ce qui serait dramatique” pour l’agence, a-t-il déclaré.

Avant la conférence des donateurs de jeudi, l’ambassadeur d’Israël à l’ONU, Erdan, appelle les pays à geler les contributions jusqu’à ce que tous les enseignants de l’UNRWA qui, selon lui, soutiennent le terrorisme et assassinent des Juifs soient licenciés.

Lazzarini a déclaré que l’UNRWA avait reçu vendredi une lettre de la mission israélienne de l’ONU qu’il n’avait pas lue, mais il a déclaré que toutes les allégations feraient l’objet d’une enquête et qu’en cas de violation des valeurs de l’ONU et d’inconduite, “nous prendrons des mesures conformément aux politiques de l’ONU”.

