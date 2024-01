Les donateurs milliardaires de la nouvelle ville californienne révèlent la carte et les détails du développement proposé

SAN FRANCISCO (AP) — Les promoteurs d’une initiative électorale secrète soutenue par la Silicon Valley visant à construire une nouvelle ville sur des terres agricoles entre Sacramento et San Francisco publient plus de détails sur leur plan alors qu’ils soumettent les documents mercredi pour se qualifier pour les élections de novembre.

Californie pour toujours, le entreprise qui a racheté furtivement plus de 800 millions de dollars de terres du comté de Solano ces dernières années, envisagent une nouvelle communauté sur environ 30 miles carrés (75 kilomètres carrés) entre la base aérienne de Travis et la petite ville de Rio Vista, selon une présentation du groupe.

Le développement débuterait avec près de 20 000 logements pour 50 000 habitants. Il pourrait atteindre 400 000 personnes – soit presque la population actuelle du comté de Solano – mais seulement si le projet crée au moins 15 000 emplois offrant des salaires supérieurs à la moyenne, affirment les bailleurs de fonds du groupe. Les plans prévoient un centre-ville de densité moyenne avec des maisons en rangée et des immeubles d’habitation, ainsi que des emplois, des écoles, des bars, des restaurants et des épiceries, tous accessibles à pied.

Mais rien de tout cela ne peut se produire sans l’approbation des électeurs du comté, qui ont soutenu en 1984 les mesures de protection contre la transformation des terres agricoles en espace urbain. C’est pourquoi Jan Sramek, PDG et fondateur de California Forever, et les bailleurs de fonds du projet se tournent vers le scrutin. Il parlera du projet et de l’initiative de vote proposée mercredi, et le groupe doit recueillir environ 13 000 signatures auprès des électeurs du comté pour l’inscrire sur le scrutin de novembre.

La Californie et la région de la baie de San Francisco ont désespérément besoin de davantage de logements, en particulier de logements abordables pour les enseignants, les pompiers, la police et les autres employés municipaux qui font fonctionner la ville.

Situé entre la Bay Area et la capitale de l’État, le comté de Solano est un endroit attrayant pour les entrepreneurs militaires, les entreprises de technologie agricole et de technologie de construction qui cherchent à innover, a déclaré Gabriel Metcalf, responsable de la planification de California Forever.

Metcalf a déclaré que si « nous pouvons offrir aux entreprises une voie vers la croissance, nous pensons que certains grands employeurs créeront ici des emplois qui, autrement, quitteraient l’État, vers des endroits comme le Texas ».

Créée en 2017, California Forever a acheté plus de 78 miles carrés (202 kilomètres carrés) de terres agricoles dans le comté de Solano. Le plan prévoit 400 millions de dollars pour aider les résidents du comté de Solano à acheter des maisons dans la communauté proposée.

Mais les critiques affirment que des villes existantes telles que Vallejo et Fairfield pourraient bénéficier des investissements de la Silicon Valley et restent sceptiques à l’égard de Sramek et des bailleurs de fonds du projet, parmi lesquels la philanthrope Laurene Powell Jobs, le cofondateur de LinkedIn, Reid Hoffman, et le capital-risqueur Marc Andreessen.

“C’est une chimère”, a déclaré le représentant démocrate américain John Garamendi, furieux contre les partisans du projet pour leur secret sur les propriétés proches d’une base de l’US Air Force.

Il a déclaré que le projet de développement proposé, dont il a également été informé, n’a aucun sens « au milieu de zones entourées de parcs éoliens, de champs de gaz, d’espèces menacées, sans eau, sans système d’assainissement et sans réseau routier, encore moins d’autoroutes ».