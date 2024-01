Les donateurs milliardaires de la nouvelle ville californienne révèlent la carte et les détails du développement proposé

SAN FRANCISCO (AP) — Une entreprise soutenue par des milliardaires de la Silicon Valley qui a furtivement récupéré plus de 800 millions de dollars de terres rurales pour ce qu’elle prétend être une nouvelle ville verte utopique entre San Francisco et Sacramento s’adresse désormais aux électeurs. .

Jan Sramek, l’ancien trader de Goldman Sachs à la tête de cet effort, parlera mercredi de ses projets visant à créer une ville californienne accessible à pied, dotée de logements abordables et d’emplois sur ce qui est désormais principalement des terres agricoles. Sa société California Forever a besoin de l’approbation des électeurs du comté de Solano pour contourner les protections mises en place en 1984 pour empêcher la transformation des terres agricoles en espace urbain.

Il révélera un langage de vote qui fournira l’aperçu le plus détaillé à ce jour de la communauté envisagée par lui et ses bailleurs de fonds milliardaires, comme la philanthrope Laurene Powell Jobs, le co-fondateur de LinkedIn Reid Hoffman et le capital-risqueur Marc Andreessen. Si le groupe parvient à obtenir 13 000 signatures des électeurs du comté de Solano, la mesure sera présentée aux électeurs en novembre prochain.

Ils imaginent 20 000 logements pour 50 000 habitants entre la base aérienne de Travis et la petite ville de Rio Vista, avec des maisons en rangée et des immeubles d’habitation à distance de marche des emplois, des écoles, des bars, des restaurants et des épiceries. À terme, la ville pourrait atteindre 400 000 habitants, affirme le groupe, mais seulement si elle parvient à créer au moins 15 000 emplois offrant des salaires supérieurs à la moyenne.

Créée en 2017, California Forever a acheté plus de 78 miles carrés (202 kilomètres carrés) de terres agricoles dans le comté de Solano. Le plan prévoit 400 millions de dollars pour aider les résidents du comté de Solano à acheter des maisons dans la communauté proposée.

Sramek a fait son discours lors d’une série d’assemblées publiques en décembre dans tout le comté, mais la nouvelle vague de transparence n’a pas apaisé les critiques qui étaient sceptiques à l’égard du projet depuis le début de la mystérieuse frénésie d’achat de terres il y a des années.

“C’est une chimère”, a déclaré le représentant démocrate américain John Garamendi, furieux contre les partisans de l’opération pour avoir gardé le secret sur des propriétés situées à proximité d’une base de l’US Air Force.

Il a déclaré que le projet de développement proposé, dont il a également été informé, n’a aucun sens “au milieu de zones entourées de parcs éoliens, de champs de gaz, d’espèces menacées, sans eau, sans système d’assainissement et sans réseau routier, encore moins d’autoroutes”.

Au-delà de son utilisation agricole, les terres ciblées par California Forever se trouvent au cœur du delta de la rivière Sacramento-San Joaquin, un estuaire sensible abritant de nombreuses espèces de poissons et d’animaux sauvages. Le Delta est également le centre du système d’approvisionnement en eau de Californie, déjà surtaxé. Les critiques du projet craignent que l’ajout de nouveaux développements nuise davantage à l’écosystème déjà menacé.

Mais les partisans du projet affirment que le comté de Solano est un endroit judicieux pour construire dans une région qui a désespérément besoin de davantage de logements, en particulier de logements abordables pour les enseignants, les pompiers, la police et les autres employés municipaux qui font fonctionner la ville.

Le comté de Solano est un endroit attrayant pour les entrepreneurs militaires, les entreprises de technologie agricole et de technologie de construction qui cherchent à innover, a déclaré Gabriel Metcalf, responsable de la planification de California Forever.

Metcalf a déclaré que si “nous pouvons offrir aux entreprises une voie vers la croissance, nous pensons que certains grands employeurs créeront ici des emplois qui, autrement, quitteraient l’État, vers des endroits comme le Texas”.