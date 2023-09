Les donateurs du New Jersey Menendez le soutiennent malgré les appels à la démission

Bon nombre des principaux donateurs financiers du sénateur américain Bob Menendez ne diront pas s’ils continueront à soutenir sa campagne face à une cinglante inculpation de corruption fédérale contre le démocrate du New Jersey.

Un seul des plus d’une douzaine de comités d’action politique et d’individus majeurs qui ont historiquement soutenu Menendez a déclaré à CNBC qu’ils contribueraient toujours à lui alors qu’il cherchait à être réélu l’année prochaine.

Le comité d’action politique pro-israélien NorPAC a déclaré aux donateurs dans une note vendredi quelques heures après l’inculpation de Menendez que « nous avons l’intention de continuer à soutenir ses efforts de réélection ».

Un individu, Baleon Capital Le fondateur Jon Kaiden a déclaré à CNBC dans un e-mail qu’il n’avait pas l’intention de soutenir Menendez dans sa campagne.

Kaiden a fait don de 10 800 $ au Menendez Victory Fund en 2021, selon un dossier de la Commission électorale fédérale.

Les autres PAC et individus n’ont pas répondu lorsque CNBC leur a demandé s’ils continueraient à faire un don à Menendez.

Menendez était président de la commission sénatoriale des relations étrangères jusqu’à ce qu’il démissionne après l’acte d’accusation, comme l’exigent les règles du caucus démocrate.

Il reste membre de ce comité, ainsi que des puissants comités bancaires et financiers.

Sa présence à ces panels a fait de lui un bénéficiaire privilégié des dons des PAC des sociétés américaines et des PAC axés sur les affaires étrangères.

Depuis 2017, les 10 principaux donateurs du PAC à Menendez lui ont donné plus de 280 000 $.

Depuis qu’il a été inculpé la semaine dernière devant le tribunal de district américain de Manhattan, Menendez a insisté sur le fait qu’il ne démissionnerait pas et qu’il poursuivrait sa campagne de réélection.

Mardi après-midi, près de 20 sénateurs démocrates, parmi lesquels Cory Booker du New Jersey, ont exhorté Menendez à démissionner du Sénat alors qu’il lutte contre les accusations criminelles.

Plusieurs grands donateurs du parti ont déclaré en privé à la campagne de Menendez qu’il devrait démissionner, selon un ancien partisan de longue date qui s’est entretenu avec CNBC.

Menendez, qui doit être traduit en justice mercredi, a collecté plus de 18 millions de dollars grâce à sa campagne et à son comité d’action politique depuis 2017, selon les données d’OpenSecrets, un groupe de recherche non partisan.

Les PAC sont une ressource clé pour de nombreux candidats qui se présentent aux élections.

La Commission électorale fédérale autorise les PAC à donner jusqu’à 5 000 $ directement pour une campagne de leur choix pendant la saison des élections primaires ou générales. Un donateur individuel ne peut donner que jusqu’à 3 300 $ au cours de l’une ou l’autre de ces saisons.

NorPAC est une importante collecte de fonds pour Menendez depuis des années. Le PAC a jusqu’à présent collecté environ 300 000 $ pour la campagne de réélection de Menendez en 2024, selon son président, le Dr Ben Chouake.

NorPAC a fait don d’un total de 15 500 $ à la campagne Menendez et au PAC de direction distinct depuis 2017, selon les données d’OpenSecrets.

Et le PAC a collecté plus de 500 000 $ pour la réélection réussie de Menendez en 2018, selon Le Poste de Jérusalem.

Chouake a défendu la décision du PAC de s’en tenir à Menendez dans une interview avec CNBC.

« Nous connaissons le sénateur depuis environ 30 ans, ce qui est assez long », a déclaré Chouake.

« Nous avons toujours été impressionnés par ses connaissances, son éthique de travail et son intégrité. Il est probablement la personne la plus compétente du pays en matière d’affaires étrangères », a déclaré Couaké.

Le chef du PAC a ajouté : « Nous croyons fermement à l’innocence jusqu’à preuve du contraire. »

Pfizer le géant pharmaceutique, a fait don de 40 000 $ par l’intermédiaire de son PAC d’entreprise à un mélange de la campagne de Menendez et de son PAC de direction depuis 2017, date à laquelle il a demandé sa dernière réélection.

Lorsqu’on lui a demandé si l’entreprise envisageait de faire un don pour la candidature actuelle à la réélection de Menendez, une porte-parole de Pfizer a simplement répondu : « Nous évaluons régulièrement nos dons au PAC pour garantir la cohérence avec nos statuts du PAC pour toutes les contributions fédérales et étatiques. »

Financier prudentiel le grand assureur, a fait don de 35 000 $ via son PAC pour l’opération politique de Menendez depuis 2017, selon OpenSecrets.

Une porte-parole de Prudential a refusé de commenter lorsqu’on lui a demandé si le PAC de l’entreprise continuerait à soutenir Menendez après son inculpation.

UN Goldman Sachs Le porte-parole a également refusé de commenter lorsqu’on lui a demandé si la grande banque de Wall Street ferait à nouveau un don à Menendez. Depuis 2017, le PAC de Goldman Sachs a fait don de plus de 12 000 dollars aux efforts électoraux de Menendez, selon les archives de la FEC.

Représentants pour Comcast , AT&T Croix Bleue Bouclier Bleu, Merck General Atomics, Greenberg Traurig et Holtec International n’ont pas répondu aux demandes de commentaires lorsqu’on leur a demandé s’ils continueraient à faire des dons à Menendez.

Divulgation: Comcast possède NBCUniversal, la société mère de CNBC.