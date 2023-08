Les donateurs du GOP prévoient des voyages en jet privé et des hôtels de premier plan

Les riches donateurs politiques républicains recevront le traitement VIP lors du débat primaire présidentiel du GOP mercredi soir à Milwaukee, selon les contributeurs et les organisateurs qui ont parlé à CNBC avant l’événement.

Bon nombre des principaux contributeurs du parti arriveront en jet privé, assisteront à des dîners et petits-déjeuners privés dans la ville et rencontreront leurs candidats préférés, ont expliqué ces personnes.

Le premier débat du cycle présidentiel de 2024 offrira aux campagnes une occasion cruciale de rencontrer en personne leurs principaux donateurs et de créer une dynamique pour la prochaine phase de la course, celle des premiers États primaires.

Andy Sabin, un riche homme d’affaires new-yorkais qui soutient le sénateur de Caroline du Sud Tim Scott, a déclaré à CNBC qu’il prévoyait d’arriver à Milwaukee en jet privé pour le débat. Au cours du débat, Sabin a déclaré qu’il serait assis à côté de la gouverneure Kristi Noem du Dakota du Sud, considérée par de nombreux membres du parti comme l’une de ses étoiles les plus brillantes.

« Je pense que c’est une bonne occasion d’avoir un premier aperçu de tous les candidats », a déclaré Sabin.

Le milliardaire et vétéran du capital-risque Tim Draper sera présent au débat pour soutenir l’ancienne gouverneure de Caroline du Sud Nikki Haley, sa candidate préférée. « Je ne pense pas qu’aucun autre candidat puisse lui tenir tête », a déclaré Draper dans un courriel adressé à CNBC. Haley est actuellement à égalité au cinquième rang le terrain bondé.

Scott et Haley seront rejoints sur scène par le gouverneur de Floride Ron DeSantis, l’ancien gouverneur du New Jersey Chris Christie et l’homme d’affaires Vivek Ramaswamy.

Un candidat sera notamment absent : l’ancien président Donald Trump, qui devance largement ses rivaux dans les sondages.

Les donateurs peuvent assister au débat au Milwaukee Fiserv Forum en tant qu’invité de leur candidat préféré, avec des billets distribués pour la campagne par le Comité national républicain, selon des sources proches du dossier. Ceux qui ont refusé d’être nommés l’ont fait afin de s’exprimer librement sur des sujets privés.

Une porte-parole du RNC n’a pas répondu à une demande de commentaires sur le système de tickets.

Une personne proche de la planification a déclaré que chaque campagne était proposée avec environ 50 billets et que le RNC était responsable de l’approbation de la liste des invités.

Les principaux donateurs du RNC séjourneront dans l’hôtel le plus luxueux de la ville, le Saint Kate, selon un organisateur de collecte de fonds du parti. L’hôtel est un paradis pour les arts, avec des expositions et des installations dans toute la propriété, ainsi qu’un spectacle tous les soirs, selon son site Internet.

Le débat de mercredi n’est pas officiellement ouvert au public. Néanmoins, les organisateurs attendent entre 4 000 et 6 000 participants, selon au Milwaukee Journal Sentinel. Les billets sont également distribués par des organisations partenaires, notamment la plateforme vidéo en ligne Rumble et la Young America’s Foundation, selon le Journal Sentinel.