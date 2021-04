De nombreux donateurs, législateurs et stratèges républicains se sont rassemblés en privé ce week-end à Mar-a-Lago, la station balnéaire de Floride appartenant à l’ancien président Donald Trump, pour discuter de la manière dont le parti peut affronter les entreprises américaines et Big Tech, selon plusieurs participants.

Les bailleurs de fonds et les stratèges se sont rencontrés tout au long du week-end pour discuter d’une «stratégie sur les médias sociaux et les grandes technologies», selon Matt Schlapp, le président de l’Union conservatrice américaine, qui a déclaré avoir participé à ces conversations.

«Je participe à de nombreuses conservations avec des gens qui ont des moyens importants, et il y aura de nouvelles façons pour les gens d’obtenir des informations et de partager des informations et de rester en contact les uns avec les autres», a déclaré Schlapp. Plus tard, il a défini la plupart de ces conversations comme «informelles» et que «les plans sont toujours en cours d’élaboration».

Un acteur majeur, le donateur républicain Roy Bailey, a déclaré à CNBC qu’il souhaitait potentiellement investir dans une plate-forme de médias sociaux conçue pour les conservateurs, pour contrer Facebook et Twitter.

« C’est quelque chose qui m’intéresse si cela peut être mis en place correctement », a déclaré Bailey, un homme d’affaires texan qui a été l’un des principaux collecteurs de fonds pour la campagne 2020 de Trump. « J’ai identifié une plateforme potentielle et il y a beaucoup de travail à faire. »

Le concept en est à ses débuts, a-t-il déclaré. Bailey a également noté que «la plate-forme serait où les conservateurs peuvent contrôler leur propre destin et ne pas s’inquiéter de la censure». Il a refusé de commenter davantage l’effort.

Les discussions interviennent alors que le parti se querelle avec les principaux chefs d’entreprise sur les nouvelles lois électorales poussées par les républicains dans des États tels que la Géorgie. La tension survient également plus de trois ans après que Trump et les républicains du Congrès ont abaissé le taux d’imposition des sociétés de 35% à 21%.

De nombreux chefs d’entreprise se sont prononcés contre la loi géorgienne et d’autres à travers le pays qui, selon les critiques, empêchent les électeurs de participer aux élections.

Les principaux républicains ont souvent critiqué publiquement les géants des médias sociaux tels que Facebook et Twitter, affirmant qu’ils censurent les voix conservatrices. Les entreprises nient ces accusations. Trump a été banni des deux plateformes de médias sociaux à la suite de l’émeute meurtrière de Capitol Hill le 6 janvier. Il a ensuite été mis en accusation pour incitation à l’émeute, mais a finalement été acquitté au Sénat.

Il y a aussi des luttes intestines parmi les républicains. Trump samedi pendant la partie de la retraite RNC à Mar-a-Lago tNous visons le chef de la minorité au Sénat, Mitch McConnell, R-Ky., pour avoir aidé à certifier les résultats de l’élection de 2020.