Les donateurs démocrates soutiennent les candidats d’extrême droite, dont un militant des armes à feu du Wisconsin, dans la course au Sénat

WASHINGTON– David Steinglass, un riche donateur, a soutenu de nombreux démocrates candidats aux élections et se considère comme un militant des droits des transgenres.

Ainsi, son don plus tôt cette année à un candidat d’extrême droite dans la course au Sénat américain dans le Wisconsin semblait tout à fait hors de propos. Il a donné le maximum de 3 300 $ pour aider à inscrire sur le bulletin de vote un homme qui avait ces éléments dans ses antécédents : il a fait l’objet d’une enquête dans le cadre d’un complot visant à kidnapper le gouverneur du Michigan. Gretchen Whitmeril est un militant des droits des armes à feu et il a appelé à interdire certains traitements d’affirmation de genre pour les mineurs.

Loin d’être une anomalie, ce don s’inscrit dans un projet plus vaste. La contribution de Steinglass au candidat de « L’Amérique d’abord », Thomas Leager, et les milliers d’autres que lui et sa femme ont données à d’autres indépendants d’extrême droite lors de courses clés au Congrès, soutiennent un plan visant à renforcer les démocrates et à siphonner les votes des républicains, selon un examen d’Associated Press.

Alors que le cycle électoral entre dans ses cinq dernières semaines urgentes, les démocrates comme les républicains s’engagent dans des tactiques douteuses qui menacent de renverser le processus démocratique en essayant de façonner le scrutin par des moyens trompeurs.

« Qu’il s’agisse de courses au Congrès ou à la présidentielle, ce type d’activité constitue un réel problème et mine le fonctionnement de la démocratie », a déclaré Edward B. Foley, professeur de droit qui dirige le programme de droit électoral de l’Ohio State University.

Leager a déclaré à l’AP qu’il avait été recruté l’année dernière pour être dirigé par des agents qui disaient appartenir au projet Patriots Run. Ce groupe s’est présenté comme un mouvement populaire pro-Trump qui a attaqué les deux partis et exhorté les conservateurs à se présenter aux élections en tant qu’indépendants. L’AP a trouvé le groupe a été soutenu par des entreprises et des donateurs démocrates qui ont travaillé pour installer plusieurs candidats indépendants pro-Trump dans les principales courses à la Chambre. La plupart d’entre eux étaient handicapés, retraités ou les deux.

Les archives montrent que les démocrates ont donné des dizaines de milliers de dollars pour obtenir l’accès aux élections des candidats d’extrême droite. Parmi les partisans figurent Steinglass et son épouse, Liz, qui ont donné plus de 5 millions de dollars pour soutenir les groupes politiques démocrates, ainsi que d’autres qui ont contribué et travaillé pour les candidats démocrates.

Même si cette stratégie n’a pas toujours fonctionné, Leager fait partie des candidats qualifiés pour le scrutin du 5 novembre et pourrait compliquer les efforts des républicains pour reconquérir le Sénat. Il se présente comme une alternative de droite au candidat républicain Eric Hovde, qui défie La sénatrice démocrate Tammy Baldwin pour deux mandats.

Les conclusions de l’AP ont déclenché une enquête criminelle dans l’Iowa et a incité un groupe conservateur de déposer une plainte auprès de la Commission électorale fédérale, alléguant qu’il avait violé les lois sur la divulgation politique.

Le projet Patriots Run a fait l’objet d’un examen minutieux après que l’AP a rapporté que l’un de ses candidats à une course à la Chambre dans l’Iowa soupçonnait avoir été trompé et avait retiré son nom du scrutin le mois dernier.

L’homme, Joe Wiederien, qui est affaibli après avoir subi un accident vasculaire cérébral, a déclaré qu’un agent de la Division des enquêtes criminelles de l’Iowa lui avait rendu visite la semaine dernière et qu’il avait déposé une plainte pour fraude électorale.

« Quoi qu’il en soit, je pense que ce projet échouera tôt ou tard », a déclaré Wiederien, qui faisait partie des personnes recrutées pour gérer le réseau de pages Facebook du groupe, désormais fermées.

Le Patriots Run Project n’est pas une entreprise enregistrée, une organisation à but non lucratif ou un comité politique. Après le rapport d’AP le mois dernier, le groupe est allé encore plus loin dans la clandestinité, en désactivant son compte X, anciennement Twitter, et ses sites Web. Plus de 10 donateurs et consultants soutenant ses efforts n’ont pas répondu à leurs messages.

Liz Steinglass a refusé de commenter lorsqu’un journaliste lui a rendu visite au domicile familial à Washington, DC. Son mari, un gestionnaire de fonds de capital-investissement à la retraite, n’a pas répondu. Le couple a donné au moins 9 900 $ à trois candidats qui ont déclaré avoir été recrutés par le Patriots Run Project, selon les archives.

Lorsqu’un agent du Patriots Run Project l’a appelé l’été dernier et l’a exhorté à participer à la course au Sénat dans le Wisconsin, Leager a déclaré qu’il avait dit au groupe qu’il serait un candidat controversé en raison de son association avec certains des les hommes ont accusé dans le complot de 2020 visant à kidnapper Whitmer. Il ne faisait pas partie des nombreux accusés inculpés devant un tribunal d’État et un tribunal fédéral, et il a déclaré qu’il n’avait jamais discuté de projets visant à la kidnapper. Des documents judiciaires montrent qu’il faisait partie des 16 autres personnes répertoriées par le bureau du procureur général du Michigan comme co-conspirateur non inculpé.

Mais le Patriots Run Project a néanmoins organisé environ 20 000 dollars de dons de donateurs démocrates pour recueillir les signatures nécessaires pour se qualifier pour le scrutin, qui ont été reversés à une entreprise qui travaille habituellement pour les démocrates.

Leager a été assigné à comparaître pour témoigner lors d’un procès en 2022 pour quatre accusés et a exercé son droit du cinquième amendement contre l’auto-incrimination après qu’un juge a conclu qu’il avait une exposition juridique. Un procureur a déclaré lors de cette audience que Leager faisait « l’objet d’une enquête pour un complot similaire impliquant un autre » homme politique, avait encouragé la violence contre le FBI sur son podcast et avait invité des manifestants armés à se présenter devant un palais de justice dans le but d’intimider les jurés. Leager a nié soutenir la violence.

Leager est l’ancien directeur exécutif de Wisconsin Gun Owners Inc., qui adopte une position maximaliste sur le deuxième amendement. En 2020, il a organisé des manifestations pour ReOpen Wisconsin, qui comprenaient des manifestations armées contre les fermetures gouvernementales et les mandats destinés à freiner la propagation du COVID-19.

Grâce à son activisme, il a fait la connaissance de Stephen Robeson, avec qui il a ensuite rompu ses liens après avoir soupçonné à juste titre qu’il était un informateur du FBI. Leager a assisté à un exercice d’entraînement sur le terrain à Cambria, dans le Wisconsin, où les enquêteurs ont affirmé que l’idée d’attaquer des représentants du gouvernement avait été discutée.

Leager a déclaré qu’il était un associé du chef présumé du complot d’enlèvement, Barry Croft, qui purge une longue peine de prison. Croft affirme qu’il a été piégé par des informateurs du gouvernement et demande un nouveau procès.

«J’étais la cible du Wisconsin pour le FBI dans l’affaire Whitmer. Il se trouve que nous sommes passés à travers leurs filets », a déclaré Leager en mars dans « The Free Men Report », une émission qu’il diffuse sur Rumble.

Leager a déclaré qu’un agent se faisant appeler « Johnny Shearer » lui avait dit que le Patriots Run Project avait vu son travail et qu’il était exactement le type de candidat qu’ils recherchaient, affirmant que le groupe était impressionné « que je n’ai pas cédé sous la pression du gouvernement fédéral ».

Six donateurs ont fait à Leager un don maximum de 3 300 $. Outre David Steinglass, ils comprennent le capital-risqueur Richard Thompson du Wyoming et le consultant politique Joe Fox, un vétéran des campagnes démocrates et du House Majority PAC, le super PAC des démocrates du Congrès.

Leager a déclaré que leur argent avait servi à financer les efforts de collecte de signatures d’Urban Media LLC, une société de Milwaukee qui travaille habituellement pour les démocrates et qui a travaillé pour le vice-président Kamala Harris et Baldwin.

La famille Steinglass, Fox et Thompson ont également fait un don aux candidats conservateurs indépendants Robert Reid et Thomas Bowman lors des courses à la Chambre en Virginie et au Minnesota, selon les archives.

Un petit réseau de donateurs démocrates a également soutenu les trois candidats ainsi que Vann Whitley, qui a cherché sans succès à accéder au scrutin en tant que libertaire lors d’une course à la Maison du Colorado.

Leager a déclaré qu’il « se méfiait un peu » des motivations du groupe, mais qu’il s’en fichait finalement. « Je me disais : « Si cela me permet d’être inscrit sur le bulletin de vote, c’est le point principal ». Je voulais entrer dans le jeu », a-t-il déclaré.

Leager a déclaré que le Patriots Run Project n’avait eu aucune autre « influence réelle » sur sa campagne, mais il était en colère d’avoir été induit en erreur.

Hovde a déclaré publiquement que Leager était une « usine démocrate » destinée à lui voler ses voix.

La campagne de Baldwin a déclaré qu’elle n’avait joué aucun rôle dans l’inscription de Leager sur le bulletin de vote.

Leager a rejeté l’allégation selon laquelle il ne ferait de mal qu’à Hovde, affirmant qu’il espérait obtenir des votes des deux côtés.

« Ils essaient de dire que je suis une sorte d’agent démocrate, ce qui est idiot parce que je suis plus conservateur que Hovde », a-t-il déclaré.

Foley a rapporté de Iowa City, Iowa. Rhonda Shafner, chercheuse à l’AP News à New York, a contribué à ce rapport.