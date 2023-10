Les donateurs de Harvard et de l’UPenn sont furieux. Cela peut avoir un effet domino financier

New York

CNN

Des donateurs influents de l’Université Harvard et de l’Université de Pennsylvanie ont déclaré qu’ils couperaient leurs liens avec ces écoles pour protester contre la réponse des administrateurs des universités aux prétendus discours anti-israéliens et à l’antisémitisme sur les campus à la suite des attaques terroristes du Hamas.

Le retrait des principaux donateurs n’infligera pas de dommages financiers importants aux riches institutions de l’Ivy League dotées d’énormes dotations comme Harvard et l’UPenn à court terme, mais cela pourrait nuire à ces écoles à long terme.

« L’impact est moins susceptible d’être immédiat que potentiellement à plus long terme sur des cadeaux ou des dons qui n’étaient peut-être pas prévus ou qui se concrétiseraient depuis des années », a déclaré Lee Gardner, écrivain au Chronicle of Higher Education qui couvre l’enseignement supérieur. finance.

Les grands donateurs qui coupent les liens pourraient également convaincre les petits donateurs de mettre fin à leurs contributions, nuire aux relations avec les anciens élèves, avoir un impact sur les admissions à l’université et faire pression sur le président ou les membres du conseil d’administration, a déclaré Sara Harberson, fondatrice d’Application Nation, un groupe de conseil dans les universités privées. , et ancien doyen associé des admissions à l’UPenn.

« L’impact se fera sentir dans d’autres domaines », a-t-elle déclaré.

Les petites écoles phares, privées et publiques, pourraient être plus exposées aux répercussions financières si la réaction des donateurs s’étendait des universités de l’Ivy League aux écoles plus petites.

« Les universités de l’Ivy League ont le luxe relatif d’être extrêmement riches », a déclaré Gardner. « Ils sont bien plus à l’abri financièrement de l’impact de la colère de certains donateurs.

La philanthropie est un élément clé du financement des universités aux États-Unis. Et cela s’est développé ces dernières années.

« Le financement philanthropique des collèges et universités américains atteint un point culminant », affirment des chercheurs de la Lilly Family School of Philanthropy de l’Université d’Indiana. trouvé dans une étude de 2020. « Les centrales de collecte de fonds publiques et privées mènent des campagnes avec des objectifs d’un milliard de dollars à des niveaux autrefois impossibles – et elles atteignent leurs objectifs. »

Les établissements d’enseignement viennent juste derrière les institutions religieuses en tant que plus grand bénéficiaire de dons aux États-Unis, ont découvert les chercheurs. Entre 2000 et 2012, plus de dons d’un million de dollars ou plus ont été destinés à l’enseignement supérieur plutôt qu’à toute autre fin.

Lorsque les universités mènent d’importantes campagnes de collecte de fonds, une grande partie de l’argent provient de donateurs plus importants.

Les donateurs donnent souvent à des fins spécifiques : installations, recherche universitaire, technologie sur le campus, sports, bourses et aide financière aux étudiants à faible revenu.

« Il est primordial de développer et d’entretenir des relations avec les donateurs », a déclaré Gardner. « Les relations avec les donateurs sont très, très importantes pour les collèges de tous types. »

La philanthropie est le principal contributeur aux revenus de Harvard, représentant 45 % des 5,8 milliards de dollars de revenus de l’université l’année dernière. Les dons philanthropiques représentent 9 % du budget de fonctionnement de l’université l’année dernière et 36 % de sa dotation de 51 milliards de dollars amassée au fil des décennies.

« Les revenus générés chaque année par notre programme d’éducation et nos efforts de recherche ne sont pas suffisants pour financer nos opérations », a déclaré Harvard au cours de son exercice 2022. rapport. Harvard « compte sur la philanthropie pour combler le vide ».

À l’UPenn, les dons philanthropiques représentaient 1,5 % des 14,4 milliards de dollars de revenus de l’université l’année dernière. La majorité des revenus de l’UPenn provenaient de son réseau hospitalier.

Plusieurs méga-donateurs soutenant Israël et les causes juives ont rompu leurs liens avec Harvard, l’UPenn et d’autres universités pour protester contre les réponses des administrateurs aux attaques en Israël et contre les déclarations anti-israéliennes de groupes d’étudiants et de professeurs.

Jusqu’à présent, la réaction des donateurs a concerné une organisation à but non lucratif fondée par l’ancien milliardaire de Victoria’s Secret Leslie Wexner et son épouse Abigail. La Fondation Wexner a déclaré qu’elle rompait ses liens avec l’Université Harvard, alléguant que l’école « marchait sur la pointe des pieds » face aux attaques du Hamas.

« Nous sommes stupéfaits et écoeurés par l’échec lamentable des dirigeants de Harvard à prendre une position claire et sans équivoque contre les meurtres barbares de civils israéliens innocents », ont déclaré les dirigeants de la Fondation Wexner.

À Harvard, une coalition de groupes d’étudiants a publié une déclaration anti-israélienne après les attentats du 7 octobre. Cette lettre accusait uniquement Israël d’être responsable des attaques meurtrières du Hamas, bien qu’un porte-parole du groupe ait écrit plus tard dans un communiqué que le groupe « s’oppose fermement » violence contre les civils – palestiniens, israéliens ou autres.

La lettre a déclenché une tempête de critiques, de doxxing envers les étudiants et a incité certains groupes d’étudiants à retirer leur approbation de la lettre. (Certains étudiants ont déclaré qu’ils n’avaient vu la déclaration qu’après sa publication.)

Ce n’est que trois jours après la première publication de la lettre du groupe d’étudiants que Harvard a abordé directement la question. La présidente de Harvard, Claudine Gay, a condamné « les atrocités terroristes perpétrées par le Hamas » comme étant « odieuses » et a déclaré que les groupes d’étudiants ne parlaient pas au nom de l’institution.

Certaines de ces révoltes de donateurs sont le résultat de frustrations de longue date que certains donateurs de droite ont ressenties à l’égard de la gestion par les universités de l’antisémitisme et des manifestations anti-israéliennes des étudiants de gauche qui remontent à plusieurs années.

Par exemple, au-delà de la réponse de Harvard aux attentats terroristes et à la lettre anti-israélienne, la Fondation Wexner a cité dans sa propre lettre un problème plus vaste où « la tolérance à l’égard de perspectives diverses s’est lentement mais perceptiblement réduite au fil des années ».

Ce sentiment a été amplifié par les événements récents, indique la lettre, y compris l’impact des événements sur les boursiers israéliens en visite. « Beaucoup de nos boursiers israéliens ne se sentent plus marginalisés [Harvard]. Ils se sentent abandonnés », a déclaré la Fondation Wexner.

Boycott, Désinvestissement, Sanctions (BDS), un mouvement qui promeut le boycott et d’autres sanctions économiques contre Israël en raison de son occupation des territoires palestiniens, s’est également renforcé sur les campus universitaires ces dernières années.

Lawrence Summers, ancien président de Harvard et secrétaire au Trésor américain, a critiqué la déclaration « moralement inadmissible » des étudiants et la réponse des dirigeants de Harvard.

Mais il a ajouté que les menaces financières des donateurs n’étaient pas la bonne solution pour influencer les positions des universités sur ces questions.

« Je pense que les ajustements des universités devraient venir de leur conscience et des conversations au sein de leurs communautés, et non en réponse à des pressions financières », a déclaré Summers à CNN mardi.

À l’UPenn, l’ancien ambassadeur américain Jon Huntsman a fustigé les allégations de l’université « silence » aux attentats et a promis de mettre un terme aux dons de sa famille à l’université.

Le PDG de Wall Street, Marc Rowan, a appelé les dirigeants de l’université à démissionner et les donateurs à fermer leurs chéquiers. Le milliardaire Ronald Lauder, un puissant bailleur de fonds de l’université, a menacé de supprimer les dons si l’école ne faisait pas davantage pour lutter contre l’antisémitisme.

Ces donateurs ont également critiqué la position de l’université lors d’un événement de plusieurs jours appelé le Festival de littérature palestinienne écritqui a eu lieu sur le campus de l’UPenn le mois dernier.

Le festival a réuni plus de 100 écrivains, cinéastes et artistes palestiniens, dont plusieurs dont l’administration de l’UPenn a reconnu qu’ils avaient un historique de commentaires antisémites.

Les organisateurs du festival Palestine Writes ont nié toute adhésion à l’antisémitisme, selon le journal étudiant de l’UPenn, The Daily Pennsylvanian.

Susan Abulhawa, directrice exécutive du Festival Palestine Writes Literature, a déclaré à CNN que le festival était censé célébrer la culture et la littérature palestiniennes et parler de « notre situation difficile » et de « notre résistance ».

Les dirigeants de l’UPenn ont publié une déclaration avant le festival condamnant l’antisémitisme dans son ensemble, mais pas spécifiquement le festival.

« Nous condamnons sans équivoque – et catégoriquement – ​​l’antisémitisme comme étant contraire à nos valeurs institutionnelles », a déclaré l’université. dit avant l’événement. « En tant qu’université, nous soutenons également farouchement le libre échange d’idées, qui est au cœur de notre mission éducative. Cela inclut l’expression d’opinions controversées et même incompatibles avec nos valeurs institutionnelles.

La présidente de l’UPenn, Liz Magill, a reconnu ce week-end que la réponse au Festival de littérature palestinienne était inadéquate.

« Bien que nous ayons communiqué, nous aurions dû agir plus rapidement pour partager notre position avec force et plus largement avec la communauté UPenn », Magill dit dans un communiqué dimanche.

Elle a dit savoir combien « la présence de ces orateurs » sur le campus était « douloureuse » pour la communauté juive, en particulier pendant la période la plus sainte de l’année juive. « L’Université n’a pas approuvé, et ne soutient absolument pas ces intervenants ni leurs points de vue », a déclaré Magill.