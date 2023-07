Les donateurs de DeSantis inquiets pour la campagne

Un groupe croissant de donateurs qui ont soutenu la course à la présidence du gouverneur de Floride Ron DeSantis s’inquiètent de la trajectoire de sa campagne, même après avoir récolté 20 millions de dollars depuis son entrée dans la course en mai.

Malgré ces gros chiffres de collecte de fonds et son entrée dans la course sur une vague de battage médiatique, DeSantis est bien en retard Donald Trump, favori dans les sondages. La famille Murdoch, dirigée par le magnat conservateur Fox Corp. et News Corp. Rupert Murdoch, serait aigreur sur DeSantis. Et alors que les inquiétudes pour DeSantis grandissent dans tous les domaines, plusieurs donateurs ont fait part de leurs inquiétudes aux collecteurs de fonds, selon des personnes proches du dossier.

Certains donateurs craignent que les sondages indiquent que DeSantis doit gravir une colline potentiellement insurmontable pour dépasser Trump, ont déclaré ces personnes. Ils craignent également que Trump ait une énorme avance sur DeSantis en ce qui concerne les approbations républicaines du Congrès. DeSantis a représenté la Floride à la Chambre avant de remporter le poste de gouverneur.

De nombreuses personnes ont refusé d’être identifiées dans cette histoire afin de parler librement de conversations privées.

Un mégadonateur, Ken Griffin, « continue d’évaluer le terrain », selon un porte-parole du PDG milliardaire de Citadel, faisant référence à la composition principale du GOP. L’ancien vice-président Mike Pence, l’ancien gouverneur de Caroline du Sud Nikki Haley, l’ancien gouverneur du New Jersey Chris Christie et le sénateur américain Tim Scott de Caroline du Sud font partie des autres candidats.

« Rien n’a changé » dans la position de Griffin envers l’élection, a déclaré le porte-parole, Zia Ahmed, qui a également nié que le PDG de Citadel soit préoccupé par la position de DeSantis dans les sondages publics.

Griffin avait dit à Politico en novembre qu’il était préparé pour soutenir DeSantis s’il se présentait à la présidence. « Il a un bilan formidable en tant que gouverneur de Floride, et notre pays serait bien servi par lui en tant que président », a alors déclaré Griffin. Semafor signalé dans Avril que Griffin restait avec DeSantis, mais le New York Times a rapporté la même chose mois le milliardaire évaluait toujours la course primaire républicaine et que son porte-parole a refusé de dire ce que Griffin pensait de la course présidentielle.

Griffin a donné plus de 100 millions de dollars à mi-parcours de 2022, principalement aux républicains qui se présentent aux courses d’État et fédérales, dont 5 millions de dollars pour la course réussie de DeSantis à la réélection en Floride.

On ne sait pas si Griffin a contribué à des entités pro-DeSantis telles que Never Back Down, un super PAC soutenant la course à la présidence de DeSantis. Interrogé sur les principaux donateurs individuels de ce PAC, une personne collectant des fonds pour le groupe n’a pas mentionné Griffin.

Au lieu de cela, la personne a nommé l’ancien propriétaire des Eagles de Philadelphie, Norman Braman, et le co-fondateur et directeur de VillageMD, Clive Fields, entre autres. L’homme d’affaires Robert Bigelow a déclaré Temps en avril, il avait donné plus de 20 millions de dollars à Never Back Down.

Le super PAC a recueilli 130 millions de dollars depuis le lancement du comité en mars. Pourtant, plus de la moitié de ce total provenait d’un transfert de 82,5 millions de dollars d’un comité politique au niveau de l’État autrefois contrôlé par DeSantis.

Braman, qui a une valeur nette estimée à 3 milliards de dollars et a soutenu le sénateur Marco Rubio, R-Fla., lorsqu’il s’est présenté à la présidence, a fait don de 75 000 $ au comité d’État DeSantis, aujourd’hui disparu, qui a transféré de l’argent au Never Back Down PAC, selon aux dossiers de financement de la campagne. La société de Braman, Braman Motors, a également versé 100 000 $ au DeSantis PAC, basé dans l’État, selon les archives.

Braman n’a pas renvoyé plusieurs demandes de commentaires. Fields n’a pas renvoyé de demande de commentaire. Le porte-parole de Griffin n’a pas précisé si le PDG de Citadel avait contribué au PAC. Une porte-parole de Never Back Down n’a pas renvoyé de demande de commentaire.

Andrew Romeo, porte-parole de la campagne DeSantis, n’a nié aucun élément de cette histoire.

« Vous pourriez tapisser la résidence du gouverneur avec le nombre de nécrologies politiques prématurées écrites sur Ron DeSantis. Contester l’establishment n’est jamais facile – et cette campagne pour sauver notre nation va être une longue et acharnée bataille pour vaincre Joe Biden », dit Roméo. « Nous construisons une organisation qui tiendra la distance. Ron DeSantis travaille pour gagner, et alors que les électeurs à travers le pays continuent d’en apprendre davantage sur ses plans prospectifs pour inverser les échecs de Biden, il gagnera la nomination. »

Roméo aussi pointu CNBC à la campagne approuvée par 259 législateurs d’État.