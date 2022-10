Les donateurs conservateurs allument Liz Truss alors même que Jeremy Hunt déchire un mini-budget désastreux

Les donateurs conservateurs et les chefs d’entreprise se retournent contre Liz Truss même après que la nouvelle chancelière a abandonné bon nombre de ses politiques clés dans le but de sauver le gouvernement.

Au cours de sa première journée complète en poste, Jeremy Hunt a admis qu’il y aurait des augmentations d’impôts et des réductions de dépenses alors qu’il exhortait les députés conservateurs à ne pas l’évincer.

Il a également refusé de dire s’il tiendrait les promesses phares de Mme Truss de réduire le taux de base de l’impôt sur le revenu et d’augmenter les dépenses de défense à 3% du PIB.

Malgré sa tentative de calmer les nerfs, l’un des donateurs les plus généreux du Parti conservateur, John Griffin, a déclaré que le Premier ministre était « hors de sa portée » et a demandé qu’elle soit remplacée.

Lord Rose, le pair conservateur et président de la chaîne de supermarchés Asda, l’a décrite comme une “flush éclatée” et a déclaré que la situation actuelle n’était pas viable.

Un autre donateur majeur, Alexander Temerko, n’a pas demandé le départ de Mme Truss, mais a déclaré: “J’espère que le sens de l’auto-préservation forcera le gouvernement à coopérer avec les entreprises pour poursuivre une politique économique coordonnée et socialement responsable.”

Dans une démonstration de force très inhabituelle, qui à son tour a mis en évidence la faiblesse du Premier ministre, M. Hunt a admis que le mini-budget désastreux du gouvernement, qui a effrayé les marchés et vu la livre tomber à son plus bas niveau en 37 ans, “est allé trop loin, aussi vite”.

Il a déclaré que la réduction d’impôt prévue pour les plus riches et la décision de ne pas publier les calculs de l’Office de la responsabilité budgétaire (OBR) étaient une erreur, et a promis une table rase.

Dans des commentaires qui ont exaspéré certaines parties de la droite conservatrice, M. Hunt a déclaré que “certaines taxes augmenteront” alors qu’il s’efforce d’équilibrer les livres du Trésor.

Le gouverneur de la Banque d’Angleterre, Andrew Bailey, a prévenu que les pressions inflationnistes pourraient bientôt entraîner une hausse des taux d’intérêt plus élevée que prévu.

M. Hunt a nié que la Grande-Bretagne revenait à une ère d’austérité, mais a admis que des décisions “difficiles” devraient être prises en matière de dépenses, refusant de s’engager à augmenter les prestations en fonction de l’inflation et signalant que le NHS ne serait pas à l’abri de la pression.

Concernant l’avenir du Premier ministre, M. Hunt a insisté sur le fait qu’elle avait “écouté” et a mis en garde contre sa destitution, affirmant que “je pense que la dernière chose que les gens veulent maintenant, c’est plus d’instabilité politique”.

Mais M. Griffin, fondateur de la société de taxis Addison Lee et qui a donné 4 millions de livres sterling aux conservateurs depuis 2013, a déclaré que les scènes chaotiques de vendredi, lorsque Mme Truss a limogé son premier chancelier et annoncé un revirement majeur de l’impôt sur les sociétés, ont montré elle était “hors de sa profondeur”.

Il a comparé Mme Truss à Theresa May, évincée par le parti en 2019, et a déclaré : « Nous sommes de retour dans le même mode maintenant. Et à la fin, les gens vont voir le sens. Le temps presse. Plus nous creusons ce trou, plus il sera profond. Nous devons tous nous asseoir maintenant – les membres supérieurs de la société de tous les partis – pour examiner cela. C’est un moment de l’histoire et nous devons vraiment faire ce qui est juste.

M. Griffin, qui critiquait beaucoup Boris Johnson à propos de Partygate, a également suggéré que l’ancien Premier ministre était la meilleure personne pour remplacer Mme Truss. “Ce serait bien s’il y avait quelqu’un d’autre en perspective”, a-t-il dit, “mais nous devons regarder de près où se trouvent nos meilleures chances.”

Lord Rose, l’ancien patron de Marks & Spencer, qui siège à la Chambre des lords en tant que pair conservateur, a suggéré que les efforts de M. Hunt étaient vains car “la situation actuelle est totalement intenable et ne peut être maintenue”.

“À mon avis, le Premier ministre est maintenant en pleine crise”, a-t-il déclaré à la BBC. Aujourd’hui programme.

Les députés conservateurs ont convenu que l’intervention de M. Hunt n’était pas suffisante pour sauver Mme Truss. “Elle ne peut pas nous conduire aux prochaines élections, tout le monde le sait – c’est juste si elle y va à court terme ou à long terme”, a déclaré l’un d’eux.

M. Hunt doit rencontrer Mme Truss dimanche à Chequers.

Mais ses plans ont presque immédiatement provoqué une réaction de la part du député conservateur Thatcherite John Redwood, qui a tweeté : « Vous ne pouvez pas taxer votre chemin vers une croissance plus élevée. Si vous imposez trop, vous finissez par emprunter davantage car votre ralentissement est pire.

Une source gouvernementale a déclaré: “Le Premier ministre s’est engagé à offrir la croissance plus élevée, des emplois mieux rémunérés et de plus grandes opportunités dont le pays a besoin et qu’il mérite.”