Les donateurs caritatifs peuvent obtenir des amortissements plus importants avec les fonds du compte de retraite

La pandémie a déclenché des dons de charité parmi les familles riches, et certains qui sont désireux de donner plus peuvent marquer une plus grande radiation en 2021 en tirant parti de l’argent des comptes de retraite avant impôts.

Voici comment cela fonctionne : Certains retraités disposant d’un excédent d’épargne-retraite avant impôts, c’est-à-dire qu’ils ont épargné plus qu’ils ne s’attendent à en avoir besoin, peuvent retirer les fonds et faire don de l’argent à un organisme de bienfaisance qualifié. Il y a des impôts sur la distribution, mais les retraités peuvent compenser certains prélèvements avec une déduction caritative plus élevée.

Les donateurs peuvent demander un allégement fiscal allant jusqu’à 100 % de leur revenu brut ajusté pour les dons en espèces en 2021, une mesure de la loi CARES destinée à stimuler les dons de bienfaisance pendant la pandémie.

Cependant, ils doivent détailler les déductions pour demander la radiation, ce qui signifie que leurs allégements fiscaux totaux dépassent la déduction standard, qui est de 12 550 $ pour les particuliers et de 25 100 $ pour les couples mariés qui déposent ensemble pour 2021.

De plus, la stratégie n’a de sens que pour certains retraités, selon les experts financiers.

« Tout d’abord, vous devez être enclin à la charité », a déclaré JoAnn May, planificatrice financière certifiée et CPA chez Forest Asset Management à Berwyn, Illinois.

Les incitations fiscales ne sont pas la principale motivation de la plupart des donateurs fortunés, selon une Bank of America étude sur la philanthropie des riches. Pourtant, ceux qui cherchent à donner préfèrent généralement des moyens fiscalement avantageux de transférer l’argent.

Une option, ce qu’on appelle les distributions caritatives qualifiées, permet des transferts non imposables à partir d’un compte de retraite individuel jusqu’à 100 000 $ par an. Ce retrait peut également compter comme la distribution annuelle minimale requise du retraité.

Cependant, les contribuables doivent avoir au moins 70 ans et demi pour effectuer des distributions caritatives admissibles, et les dons de plus de 100 000 $ par an ne seront pas admissibles à l’exonération d’impôt.

Les personnes âgées de 59 ½ à 70 ½ ans et celles de plus de 70 ½ ans qui souhaitent faire un don de plus de 100 000 $ en 2021 peuvent bénéficier d’un prélèvement sur un autre compte de retraite avant impôts.