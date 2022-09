Les dommages “sans précédent” du pipeline Nord Stream en mer Baltique suscitent des soupçons quant aux causes

Une série de fuites inhabituelles sur deux gazoducs allant de la Russie sous la mer Baltique à l’Allemagne a suscité des inquiétudes quant à un possible sabotage mardi, éclipsant l’inauguration d’un gazoduc tant attendu en Pologne qui acheminera le gaz norvégien vers l’Europe dans le but de renforcer l’indépendance énergétique. De moscou.

La Première ministre danoise Mette Frederiksen a déclaré qu’elle “ne peut pas exclure” un sabotage après que trois fuites ont été détectées au cours de la dernière journée sur Nord Stream 1 et 2. Les pipelines n’acheminent pas actuellement de gaz vers l’Europe car une impasse énergétique sur la guerre de la Russie en Ukraine a interrompu les flux ne leur a jamais permis de commencer. Cependant, le gaz remplit toujours les conduites.

Aucun responsable n’a présenté de preuves de la cause des problèmes, mais en Europe centrale où la méfiance à l’égard de la Russie est élevée, on craignait que Moscou ait saboté sa propre infrastructure dans un geste de dépit ou pour signaler que tous les pipelines sont vulnérables aux attaques. Les fuites sont apparues au large des côtes du Danemark et de la Suède, augmentant les enjeux quant à savoir si les infrastructures énergétiques dans les eaux européennes étaient ciblées et entraînant une légère hausse des prix du gaz naturel.

Nord Stream AG a déclaré qu’il était impossible d’estimer quand la capacité de fonctionnement du système de réseau de gaz serait rétablie.

“Nous parlons de trois fuites avec une certaine distance entre elles, et c’est pourquoi il est difficile d’imaginer qu’il s’agit d’une coïncidence”, a déclaré Frederiksen.

Frederiksen était avec le président polonais Andrzej Duda et le Premier ministre Mateusz Morawiecki, ouvrant une vanne d’un tuyau jaune appartenant au Baltic Pipe, un nouveau système destiné à acheminer le gaz norvégien à travers le Danemark et la mer Baltique vers la Pologne à partir de la semaine prochaine.

Chaque ligne du gazoduc se compose d’environ 100 000 tubes en acier revêtus de poids de béton de 24 tonnes posés sur le fond marin de la mer Baltique. Les canalisations ont un diamètre intérieur constant de 1 153 mètres, selon Nord Stream.

Des sections des pipelines se trouvent à une profondeur d’environ 80 à 110 mètres. Le gaz naturel est du méthane, qui se dissout partiellement dans l’eau et n’est pas toxique. Plus le gaz est rejeté profondément dans la mer, plus la proportion qui se dissout dans l’eau est élevée.

“La destruction qui s’est produite le même jour simultanément sur trois chaînes de gazoducs offshore du système Nord Stream est sans précédent”, a déclaré le consortium Nord Stream.

Un responsable du gouvernement polonais a déclaré qu’il n’exclurait pas la possibilité de “provocations” russes.

“Je ne peux exclure aucun scénario. Nous sommes dans une situation de haute tension internationale”, a déclaré Marcin Przydacz, vice-ministre des Affaires étrangères. “Malheureusement, notre voisin de l’Est mène une politique agressive en permanence.”

“Très alarmant”: le gouvernement russe

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a qualifié les fuites de “très alarmantes”.

“Il s’agit d’une situation sans précédent qui nécessite une enquête urgente. Nous sommes extrêmement préoccupés par cette nouvelle”, a-t-il déclaré lors d’une conférence téléphonique avec des journalistes.

Le Premier ministre danois Mette Frederiksen et le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki visitent mardi une station de compression du nouveau Baltic Pipe près de Goleniow, en Pologne. Frederiksen a déclaré que les fuites du Nord Stream étaient suspectes. (Sean Gallup/Getty Images)

Lorsqu’on lui a demandé si l’accident avait pu être causé par un acte de sabotage, Peskov a répondu qu'”aucune version ne pouvait être exclue”.

Les autorités danoises ont indiqué lundi qu’une fuite avait été détectée dans le pipeline Nord Stream 2, qui n’a jamais été utilisé. Ils ont ensuite annoncé une chute de pression majeure sur le parallèle Nord Stream 1, qui était jusqu’à récemment une source clé de gaz pour l’Allemagne.

L’administration maritime suédoise a annoncé mardi que deux fuites avaient été découvertes sur le Nord Stream 1, qui coule en partie dans les eaux suédoises.

Les fuites dans les pipelines ont été détectées au nord-est et au sud-est de l’île danoise de Bornholm.

L’autorité maritime danoise a émis un avertissement de navigation et a établi une zone interdite pour s’assurer que les navires ne s’approchent pas des fuites. Les navires peuvent perdre leur flottabilité s’ils naviguent dans la zone, et il peut également y avoir un risque d’inflammation au-dessus de l’eau et dans les airs, ont déclaré les autorités danoises.

Préoccupations énergétiques à l’approche de l’hiver

Étant donné que les gazoducs n’envoient pas activement de gaz vers l’Europe, les fuites ne représentaient aucune menace pour l’approvisionnement énergétique et les experts ont déclaré que l’impact environnemental serait limité.

Alors que le continent a besoin de gaz pour chauffer les maisons, produire de l’électricité et faire fonctionner les usines, la crise énergétique provoquée par la guerre de la Russie en Ukraine menace le rationnement, les fermetures d’entreprises et une éventuelle récession cet hiver.

Plusieurs pays européens ont décidé de plafonner les prix pour les entreprises et les consommateurs, tout en s’approvisionnant en sources d’énergie alternatives.

Ottawa a été entraîné dans la mêlée cet été lorsque les turbines Nord Stream ont dû être entretenues chez Siemens Canada à Montréal. L’Ukraine a critiqué le gouvernement libéral pour avoir acquiescé aux demandes allemandes d’exemption de l’entreprise des sanctions appliquées dans tous les secteurs pour avoir fait des affaires avec la Russie depuis l’invasion de l’Ukraine en février.