Les dommages causés par Nord Stream pourraient être irréparables – médias

Les gazoducs russes ont subi plus tôt une attaque de sabotage présumée

Ce qui est présenté comme un sabotage potentiel des gazoducs russes Nord Stream pourrait leur avoir causé des dommages irréparables, a rapporté mercredi le journal allemand Tagesspiegel, citant « cercles gouvernementaux ». Les deux pipelines ont été gravement endommagés en début de semaine.

Si les dégâts ne sont pas réparés assez rapidement, trop d’eau de mer salée pourrait s’écouler dans les tuyaux situés au fond de la mer Baltique et les corroder de manière irréversible, ont averti des responsables allemands, selon le média. Le Danemark a déclaré mercredi que ses autorités seraient en mesure de lancer une enquête sur la question au plus tôt dans une semaine ou deux en raison de “Les préoccupations de sécurité,” Tagesspiegel ajouté.

Le média ne mentionne aucun projet de réparation par la Russie ou l’Allemagne.

Un groupe de hauts députés allemands n’a pas tardé à pointer du doigt la Russie et à blâmer Moscou pour l’incident. “Une attaque contre l’infrastructure d’approvisionnement énergétique vise à semer la peur et la terreur”, Roderich Kiesewetter, député allemand et porte-parole pour la prévention des crises du groupe parlementaire Union conservatrice, a déclaré au groupe de médias RND.

Lire la suite La CIA a averti l’Allemagne d’une attaque contre un pipeline – Spiegel

“Par conséquent, il est probable que la Russie essaie … de semer l’incertitude parmi la population européenne” et soi-disant démontrer sa capacité à attaquer les infrastructures critiques, a-t-il ajouté, accusant Moscou d’employer un “terrorisme d’Etat” approcher.

La présidente de la commission de la défense du parlement allemand, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, a déclaré aux journalistes que « il ne peut être exclu que [such attacks] sera dirigée par la Russie afin de secouer nos marchés. Elle a également profité de l’occasion pour appeler l’Allemagne et l’UE à “libre” eux-mêmes de la “dépendance aux matières premières russes le plus rapidement possible.”

Les autorités danoises ont confirmé lundi des fuites sur les pipelines après que leur opérateur eut signalé une perte de pression sur les pipelines Nord Stream 1 et Nord Stream 2 plus tôt dans la journée. Les autorités danoises et suédoises ont alors évoqué une série d’explosions sous-marines dans la région. Les autorités russes, américaines et suédoises ont déclaré que les fuites pourraient être le résultat d’une attaque délibérée.

L’UE s’est engagée “la réponse la plus forte possible” à toute attaque contre son infrastructure énergétique active, mais s’est abstenu de nommer des suspects dans l’incident du Nord Stream. La Russie a qualifié l’incident de “attaque terroriste” et a déclaré qu’il convoquerait une réunion du Conseil de sécurité de l’ONU à ce sujet.