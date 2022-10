Les dommages causés par les insectes aux plantes sont pires que jamais, selon une étude

Des scientifiques de l’Université du Wyoming aux États-Unis ont découvert que les insectes mangeurs de feuilles causent plus de dégâts aux plantes et aux forêts que leurs ancêtres ne l’ont jamais fait. Selon les recherches publiées dans les actes de la revue de la National Academy of Sciences, malgré un déclin de la population, ces insectes ont causé plus de dégâts à l’époque moderne. Pour parvenir à la conclusion, les scientifiques ont comparé les dommages causés aux plantes de l’époque récente aux dommages observés dans les archives fossiles. Cela signifie que les plantes subissent aujourd’hui des dommages sans précédent causés par l’herbivorie des insectes. Cependant, ses conséquences sur la forme physique et l’évolution des plantes restent inconnues.

La chercheuse principale Lauren Azevedo-Schmidt a déclaré que leur étude visait à combler le fossé entre les chercheurs utilisant des fossiles pour étudier les relations plantes-insectes et ceux qui étudient ces interactions dans un contexte moderne avec des feuilles fraîches, a rapporté Earth.com. Il a également ajouté: «Nous émettons l’hypothèse que les humains ont influencé la fréquence et la diversité des dommages (insectes) dans les forêts modernes, l’impact humain le plus important se produisant après la révolution industrielle. Conformément à cette hypothèse, les spécimens d’herbier du début des années 2000 étaient 23 % plus susceptibles d’être endommagés par les insectes que les spécimens collectés au début des années 1900, une tendance qui a été liée au réchauffement climatique.

Selon l’étude, “les feuilles fossilisées fournissent le record le plus ancien d’associations herbivores plantes-insectes hyper-diversifiées. Les reconstructions de ces relations au fil du temps indiquent des liens étroits entre les conditions environnementales, la diversité des herbivores et les dommages causés par l’alimentation sur les feuilles.

Les scientifiques ont également découvert que l’influence humaine, comme le réchauffement climatique mondial, les changements dans l’alimentation des insectes et le moment des processus du cycle de vie, l’urbanisation et l’introduction d’espèces de plantes et d’insectes envahissantes, pourrait être la raison pour laquelle il y a une augmentation des dommages aux plantes. . Cela signifie qu’au-delà de l’influence humaine sur les plantes et le changement climatique, l’autre raison de cet herbivore d’insectes est la manière dont les humains interagissent avec les modèles de paysage.

