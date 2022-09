Les dommages causés par les inondations aux biens assurés augmentent considérablement

Cette photographie aérienne prise le 1er septembre 2022 montre des personnes touchées par les inondations se réfugiant dans des tentes après de fortes pluies de mousson dans la ville de Dera Allah Yar du district de Jaffarabad, dans la province du Balouchistan. – Les pluies de la mousson ont submergé un tiers du Pakistan, faisant au moins 1 190 morts depuis juin et déclenchant de puissantes inondations qui ont emporté des pans entiers de cultures vitales et endommagé ou détruit plus d’un million de maisons.

Fida Hussain | AFP | Getty Images