Les dommages causés par la tempête en Californie pourraient dépasser 1 milliard de dollars

Les dégâts causés par des semaines de tempêtes et d’inondations en Californie pourraient dépasser le milliard de dollars, selon l’agence d’urgence de l’État et les météorologues privés. Ce bilan fait suite à 2022, l’un des pires jamais enregistrés pour les catastrophes météorologiques et climatiques à grande échelle aux États-Unis, selon les données publiées mardi par la National Oceanic and Atmospheric Administration.

“Il est probable que cela représente au moins plusieurs milliards de dollars”, a déclaré Jonathan Porter, météorologue en chef chez AccuWeather. “Il rejoindra malheureusement le club des catastrophes à un milliard de dollars.”

La nation a été frappée l’année dernière par 18 catastrophes qui ont causé chacune plus d’un milliard de dollars de dégâts. C’est le troisième chiffre le plus élevé depuis 43 ans que la NOAA tient des registres.

Les seules autres années enregistrées avec plus de catastrophes d’un milliard de dollars. corrigés de l’inflation, sont 2020 et 2021.