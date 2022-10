Les dommages causés par la tempête de Fiona seront de longue durée, selon les forestiers et les agriculteurs de la Nouvelle-Écosse

Le forestier Elbert Murray a vu beaucoup de terribles tempêtes au cours de ses 78 ans, mais rien de tel que la tempête post-tropicale Fiona qui a laissé ses boisés dans le comté de Pictou, en Nouvelle-Écosse, rien d’autre qu’un désordre massif et emmêlé.

“C’est parti et j’ai perdu cent ans”, a déclaré Murray, qui prédit que la forêt se rétablira au cours du prochain siècle. “Finalement, il reviendra là où il était.”

Pendant ce temps, Murray dit qu’il ne pourra pas travailler son boisé à Hodson cet automne et cet hiver parce que les dégâts sont trop importants. Jusqu’à présent, il n’a pu regarder que le périmètre de ses boisés, mais s’attend à ce que les dégâts soient tout aussi graves, sinon pires, plus profondément.

Et la seule façon d’aller plus loin dans le boisé est de se frayer un chemin à travers les arbres endommagés, mais il n’a pas d’ouvriers pour l’aider avec un travail qui pourrait prendre des années.

Murray a également perdu deux grandes granges sur sa propriété au profit de Fiona. (Paul Palmer/CBC)

Murray dit qu’il y a des milliers et des milliers d’arbres tombés qui seront laissés pourrir.

“Il est en mauvais état, vraiment mauvais”, a-t-il déclaré. “Les arbres vont pourrir dans un an ou deux, puis ils sont partis.”

Pour aggraver les choses, Murray a perdu deux grandes granges sur sa propriété – comme de nombreux autres agriculteurs du comté de Pictou – lorsque des vents violents de Fiona ont soufflé depuis le détroit de Northumberland voisin, rasant des bâtiments.

L’une des granges contenait tout l’équipement lourd qu’il utilise dans le boisé. De nombreux bois et traverses de la grange ont été usinés à partir de ses propres arbres. Maintenant, ils gisaient sur le sol sous du métal tordu.

Voici à quoi ressemblait la plus grande grange de Murray avant qu’elle ne soit renversée par la tempête post-tropicale Fiona. (Jamie Lee Gaber/Facebook)

À Big Oak Farm à River John, le toit de la grange abritant le bétail, les moutons et le foin d’Enid Schaller s’est envolé, laissant les animaux piégés à l’intérieur du niveau inférieur par du bois tombé.

“Nous sommes allés en courant et nous étions si heureux de les voir tous vivants”, a déclaré Schaller. “La seule blessure était qu’une de nos brebis boitait.”

Schaller dit que le toit en acier de la grange était étendu sur la propriété de la ferme.

Elle va laisser 800 balles carrées de foin de la récolte de cet été à l’intérieur de ce qui reste de la grange, même si elles sont maintenant exposées et humides. Les balles serviront de tampon pour empêcher la pluie et la neige d’atteindre les animaux au niveau inférieur jusqu’à ce que la grange puisse être remplacée, dit-elle. Mais cela signifie également qu’elle devra acheter plus de foin pour se nourrir.

La tempête post-tropicale Fiona a gravement endommagé l’une des granges de Big Oak Farm à River John. (Paul Palmer/CBC)

“Nous n’avons jamais pensé que dans un million d’années nous perdrions cette grange”, a déclaré Schaller. “Il avait résisté pendant 200 ans à travers chaque tempête et chaque ouragan et n’avait jamais bougé d’un pouce, mais celui-ci l’a fait tomber.”

Ainsi, lorsqu’une des vaches de Schaller a donné naissance à un veau cette semaine, ils l’ont nommé Fiona.

Des dizaines de fermes de la région ont subi d’importants dégâts et nombre d’entre elles sont toujours sans électricité.

“Ce que j’ai en ce moment, c’est un sentiment de terreur, de ce qui va se passer cet hiver”, a déclaré Schaller. “Je ressens tellement de douleur pour les agriculteurs plus âgés ici qui regardent leur épave et essaient de comprendre ce qu’ils vont faire.”