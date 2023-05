Les dommages causés au barrage occupé par la Russie submergent la communauté ukrainienne des îles réservoirs

LYSOHIRKA, Ukraine (AP) – La montée des eaux a d’abord été un soulagement, à la fois pour la petite communauté vivant sur les îles du sud du réservoir de Kakhovka et pour tous ceux qui craignaient que les faibles niveaux ne risquaient de s’effondrer dans la centrale nucléaire occupée par la Russie. centrale électrique.

Depuis la mi-février, le niveau d’eau dans le réservoir n’a cessé d’augmenter, selon les données de Theia, un organisme français d’analyse géospatiale. Une analyse d’images satellites de l’Associated Press a montré que l’eau est maintenant montée si haut qu’elle déborde en aval du barrage endommagé occupé par la Russie.

Les vagues ont d’abord recouvert la rive naturelle, puis ont submergé les herbes des marais. Ensuite, ils sont venus pour le jardin de Lyudmila Kulachok, puis la chambre d’amis d’Ihor Medyunov. Les sangliers fuient vers les hauteurs, remplacés par les oiseaux aquatiques. Les quatre chiens de Medyunov ont une parcelle d’herbe de plus en plus petite à parcourir, et Kulachok sert des repas sur une table de pique-nique pataugeant dans l’obscurité en cuissardes.

L’Ukraine contrôle cinq des six barrages le long du fleuve Dnipro, qui s’étend de sa frontière nord avec la Biélorussie jusqu’à la mer Noire et est crucial pour l’approvisionnement en eau potable et en électricité de tout le pays. Le dernier barrage – celui le plus en aval de la région de Kherson – est contrôlé par les forces russes.

Toute la fonte des neiges en Ukraine et le ruissellement des jours de printemps pluvieux se retrouvent ici, dans le réservoir de Kakhovka, a déclaré David Helms, un météorologue à la retraite qui a surveillé les niveaux du réservoir pendant la guerre. Les forces russes ont fait exploser les vannes du barrage de Nova Kakhovka en novembre dernier lors de la contre-offensive ukrainienne, bien qu’elles aient fini par garder le contrôle de cette partie de la région de Kherson.

Maintenant, délibérément ou par négligence, les portes restent fermées.

Les barrages fluviaux fonctionnent comme des systèmes. L’idée est de gérer le débit pour fournir des niveaux d’eau constants qui sécurisent à la fois les navires sur l’eau et les bâtiments sur terre, a déclaré Helms. Cela se fait mécaniquement avec une combinaison d’écluses, de turbines et de vannes – et une communication constante entre les opérateurs des barrages individuels.

Parce que les écluses sont fermées, l’eau monte au-dessus du barrage, mais loin d’être aussi rapide que les eaux coulent sur le Dnipro. Il y a donc peu de soulagement en vue pour la poignée de personnes restées sur les îles. La petite communauté était principalement composée de résidences secondaires, mais est devenue plus permanente avec le début de la guerre, lorsque les gens ont cherché la sécurité dans son isolement.

Leur contact avec le monde extérieur est désormais limité à quelques livraisons de nourriture chaque semaine par bateau de la police ukrainienne, car le réservoir est interdit à toute embarcation non officielle pour se protéger contre le sabotage du bassin qui fournit environ 40% de l’eau potable de l’Ukraine. .

Ils écoutent le bruit de l’artillerie et des tirs de roquettes. Ils plaisantent sombrement sur le besoin d’un masque et d’un tuba pour se mettre à l’abri dans le sous-sol.

«Ici, il y avait de l’oignon, de l’ail, des légumes verts. Il y avait des pêches, des abricots. Tout est mort », a déclaré Kulachok, debout jusqu’aux genoux dans l’eau de son potager. « Au début, j’ai pleuré. Mais maintenant je comprends que mes larmes ne servent à rien.

Le poisson est à peu près la seule chose qui soit abondante sur l’île en ce moment. Elle en a surpris deux en train de nager dans la cuisine alors qu’elle préparait la traditionnelle soupe de bortsch avec des morceaux de poulet livrée par la police plus tôt dans la semaine.

« C’est une guerre. Beaucoup de gens perdent des choses dans leur vie. Et puis je remercie Dieu que tous mes proches soient en vie », a-t-elle déclaré. Elle a dit que son fils est un soldat dans la ville orientale de Bakhmut, l’épicentre de la bataille contre la Russie. « Il n’a pas vu ça et je ne sais pas comment le lui montrer. Il dira : ‘Mon Dieu, combien d’années avons-nous travaillé juste pour en arriver là ?’ »

Début février, les niveaux d’eau étaient si bas que de nombreuses personnes à travers l’Ukraine et au-delà craignaient un effondrement de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia, occupée par la Russie, dont les systèmes de refroidissement sont alimentés en eau par le réservoir. Les pluies printanières sont arrivées tôt et fortes, puis se sont combinées avec la fonte des neiges.

« Les Russes ne gèrent tout simplement pas activement et n’équilibrent pas le débit d’eau », a déclaré Helms. Il l’a comparé à un seau avec un petit trou qui est maintenant rempli par un tuyau d’incendie. Finalement, l’eau éclabousse par-dessus « presque comme si le disjoncteur d’urgence avait été touché ».

Des images satellites du 15 mai ont montré de l’eau coulant sur les vannes endommagées, exactement comme Helms l’a décrit.

Tout cela est invisible et pourtant évident pour Ihor Medyunov, dont la cour est maintenant une petite parcelle d’herbe marécageuse. Même les voisins qui sont venus sur l’île pour échapper à la guerre ont décidé que la perspective de missiles est préférable à des inondations sans fin.

Helms a déclaré que les niveaux d’eau devraient baisser lentement pendant la saison sèche estivale. Mais cela semble un avenir lointain pour Medyunov, dont le travail de guide de chasse a pris fin avec la guerre.

« Maintenant, il n’y a nulle part où aller », a-t-il dit. « Nous attendrons un meilleur moment pour reconstruire, réparer. C’est vraiment douloureux. »

___

Evgeniy Maloletka à Lysohirka, en Ukraine, et Michael Biesecker à Washington ont contribué.

Lori Hinnant et Vasilisa Stepanenko, Associated Press