Les dommages à la santé respiratoire suivent souvent une inondation : prendre ces mesures peut aider

La croissance de moisissures et les contaminants laissés après les tempêtes majeures peuvent présenter des risques pour la santé.



Les fortes pluies et l’élévation du niveau de la mer contribuent à des inondations majeures qui sont l’un des effets du changement climatique. L’eau qui se précipite dans les bâtiments cause souvent des dommages immédiats, tels que des décès par noyade, des blessures subies en cherchant un abri ou en fuyant, et l’hypothermie après une exposition à des eaux froides sans abri ni chaleur.

Mais longtemps après le départ des camions de presse et l’attention du public, les inondations continuent d’affecter les communautés de manière visible et moins visible. Parmi les menaces les moins visibles figure un risque plus élevé de problèmes de santé respiratoire comme l’asthme et les réactions allergiques. Heureusement, vous pouvez prendre des mesures pour minimiser ou éviter les inondations, ou pour réduire les risques pour la santé respiratoire après une inondation.

Comment les inondations déclenchent-elles des problèmes de santé respiratoire?

Les inondations peuvent apporter l’eau contaminée avec des produits chimiques toxiques, des métaux lourds, des pesticides, des biotoxines, des eaux usées et des agents pathogènes d’origine hydrique dans les bâtiments. Par la suite, certains contaminants toxiques restent dans les sédiments séchés laissés derrière. Lorsqu’il est dérangé par des actions quotidiennes comme la marche et le nettoyage, cela se transforme en poussière microscopique en suspension dans l’air. Tout ce qui se trouve dans ces sédiments d’inondation séchés – les produits chimiques toxiques, les métaux, les biotoxines – se trouve maintenant dans l’air que vous respirez dans vos poumons, affectant potentiellement votre santé respiratoire.

Les bâtiments n’ont pas besoin d’être submergés pendant les inondations pour provoquer des problèmes respiratoires. De nombreuses maisons que nous avons étudiées après l’ouragan Ida ont subi une intrusion d’eau à travers les toits, les fenêtres et les conduits de ventilation – et certaines se trouvaient à plus de 100 miles des régions côtières qui ont subi le plus gros de la tempête.

La croissance de moisissures peut également affecter la santé

Un autre danger courant est la moisissure, une croissance fongique qui se forme et se propage sur la matière organique humide ou en décomposition. La moisissure intérieure se développe généralement en raison d’une humidité importante et signale un problème d’eau ou d’humidité. Les matériaux humides à l’intérieur des bâtiments à la suite d’une inondation créent des conditions idéales pour une croissance rapide des moisissures.

La moisissure peut être trouvée à l’intérieur et à l’extérieur sous tous les climats. Il se propage en produisant de minuscules spores qui flottent dans l’air pour atterrir à d’autres endroits. Aucun espace intérieur n’est entièrement exempt de spores de moisissures, mais l’exposition à des concentrations élevées est liée à complications respiratoires comme l’asthme, la rhinite allergique et la sinusite. Ainsi, les inondations affectent la santé respiratoire en augmentant le risque d’exposition à des concentrations plus élevées de spores de moisissures à l’extérieur et à l’intérieur.

Par exemple, après l’ouragan Katrina à la Nouvelle-Orléans en 2005, le concentration extérieure moyenne de spores de moisissures dans les zones inondées était environ le double de celle des zones non inondées, et les concentrations les plus élevées de spores de moisissures ont été mesurées à l’intérieur. Une étude sur les conséquences de l’ouragan Katrina et les inondations au Royaume-Uni en 2007 a montré que les dégâts des eaux accélèrent la croissance des moisissures et les allergies respiratoires.

Les enfants sont particulièrement vulnérables aux problèmes de santé déclenchés par la moisissure. Tous les symptômes respiratoires – y compris l’asthme, la bronchite, l’irritation des yeux et la toux – sont survenus plus souvent dans les foyers déclarant moisissure ou humidité, selon une étude sur la santé respiratoire des jeunes enfants dans 30 communautés canadiennes. D’autres recherches montrent que la moisissure contribue au développement de l’asthme chez les enfants.

Que pouvez-vous faire pour vous protéger contre les effets néfastes des inondations sur la santé ?

Nos recherches à la Nouvelle-Orléans, LA après l’ouragan Ida en 2021, ont identifié des facteurs communs – à la fois dans le logement et les inondations – ayant un impact important sur la santé respiratoire. Les résultats préliminaires suggèrent que deux facteurs décisifs pour déterminer si des moisissures intérieures importantes sont apparues étaient l’âge du toit d’un bâtiment et le nombre de mesures de précaution prises par les personnes après les inondations causées par l’ouragan. L’impact sur la santé respiratoire variait également en fonction de la hauteur des eaux de crue, des jours par semaine passés à la maison et du nombre de mesures de précaution prises après le passage d’Ida.

Informés par cette recherche et d’autres, nous proposons les conseils suivants – certains à aborder avant les inondations ou les fortes pluies, et d’autres à prendre après. Bien que vous ne puissiez pas entièrement empêcher les inondations causées par des ouragans ou des tempêtes majeures, en prenant ces mesures et autres étapes peut aider.

Avant le début des tempêtes saisonnières, des inondations ou des fortes pluies : Protégez-vous contre l’intrusion d’eau

Réparez le toit, nettoyez les gouttières et scellez autour des lucarnes, des tuyaux de ventilation et des cheminées pour éviter les fuites. Ce sont quelques-uns des composants les plus vulnérables d’un bâtiment pendant les tempêtes et les ouragans.

Désencombrer les drains et vider les fosses septiques.

Construisez des barrières et scellez les fissures dans les murs extérieurs et autour des fenêtres, pour empêcher les fortes pluies et les inondations de pénétrer.

Installez une pompe de puisard pour évacuer l’eau du sous-sol et des clapets anti-retour sur les conduites d’égout pour empêcher l’eau de refluer dans la maison.

Après une inondation ou un orage majeur : déplacez-vous rapidement pour réduire l’humidité et la croissance de moisissures

L’Agence de protection de l’environnement recommande de limiter le contact avec les eaux de crue, qui peuvent présenter des risques électriques et des substances dangereuses, y compris les eaux usées brutes. En outre:

Minimisez votre séjour dans les régions inondées (en particulier après les ouragans) ou les bâtiments jusqu’à ce qu’ils soient secs et sûrs.

Vérifiez le bâtiment pour des traces d’intrusion d’eau, d’humidité et de croissance de moisissures immédiatement après l’inondation.

Vidangez les eaux de crue et éliminez les sédiments restants.

Enlevez les matériaux poreux affectés. Si possible, séchez-les à l’extérieur sous la lumière du soleil.

Augmentez le taux de ventilation en laissant toutes les fenêtres et portes ouvertes, ou utilisez un grand ventilateur d’extraction pour assécher le bâtiment le plus rapidement possible.

Utilisez des déshumidificateurs dans les espaces humides tels que les sous-sols.

Améliorez les filtres à air de votre système CVC à au moins MERV 13 ou utilisez des purificateurs d’air portables avec des filtres HEPA pour réduire votre exposition aux spores de moisissures en suspension dans l’air.

Que faire si vous remarquez la croissance de moisissures

Portez un masque facial N95 bien ajusté, des gants et des bottes en caoutchouc pour nettoyer.

Nettoyez et désinfectez tout ce qui a été en contact avec de l’eau à l’aide de savon, de détergents et/ou de produits de nettoyage antibactériens.

Jetez les matériaux moisis dans des sacs en plastique résistants scellés.

Prendre des mesures comme celles-ci – avant et après une tempête majeure – contribue grandement à protéger votre santé respiratoire.