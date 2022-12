Les dominants Churchill Brothers se révèlent trop bons pour le TRAU FC

Le Churchill Brothers FC Goa a poursuivi sa bonne forme en battant le Tiddim Road Athletic Union (TRAU) FC 6-1 lors de son match I-League 2022-23 au Tilak Maidan à Vasco, Goa mardi.

Un doublé d’Abdoulaye Sane et un but chacun de Tana, le remplaçant Kamo Stephane Bayi et Anil Rama Gaonkar plus un but contre son camp de Naresh Singh de Trau ont aidé les Churchill Brothers à une victoire massive contre un malheureux TRAU, qui n’avait aucune idée contre l’équipe locale.

Churchill Brothers a connu un départ de rêve en prenant les devants à la troisième minute. Le meneur de jeu espagnol Tana a envoyé le ballon à Kapil Hoble sur la droite et il a fait une course dans la surface avant de le couper pour qu’Abdoulaye Sane rentre à la maison.

Au fur et à mesure que le match avançait, les Red Machines continuaient à mettre la pression sur les visiteurs. Le gardien TRAU Loitongbam Bishorjit Singh, cependant, a effectué quelques beaux arrêts pour garder son équipe dans le match.

Les visiteurs ont rapidement bénéficié du travail acharné de Bishorjit Singh en marquant l’égalisation à la 20e minute. Contre le cours du jeu, Salam Johnson Singh a réussi à se faufiler derrière la défense de Churchill, faisant une course dans la surface, puis a trouvé Bikash Singh Sagolsem, qui a réussi une belle finition pour battre le gardien de Churchill Albino Gomes sous un angle étroit.

À la demi-heure de jeu, juste au moment où les visiteurs pensaient avoir un pied dans le match, les hôtes les ont surpris avec deux buts rapides. À la 34e minute, Hoble a placé un autre centre de l’aile droite, visant Rama Gaonkar au bord de la surface de réparation. Cependant, comme Rama Gaonkar a raté le centre, il a atteint un Sane non marqué au deuxième poteau et les Sénégalais ont dûment repris la tête pour les hôtes.

Deux minutes plus tard, Tana a ajouté le troisième but. Le milieu de terrain a d’abord nourri Sane sur l’aile droite et l’attaquant a renvoyé le ballon à Tana à l’intérieur de la surface. L’Espagnol ne s’est pas trompé en envoyant le ballon au fond des filets.

Alors que la domination à domicile se poursuivait dans les dernières minutes de la mi-temps, les Red Machines ont marqué le quatrième but. Tana était de nouveau dans le vif du sujet et a trouvé Rama Gaonkar, qui a fait une course en diagonale dans la surface, a dribblé devant le gardien de but Bishorjit Singh avant de tirer le ballon dans un filet vide.

Les Churchill Brothers n’ont pas levé le pied de l’accélérateur car ils ont maintenu la pression dès le début de la seconde mi-temps. Vers l’heure de jeu, le capitaine Momo Cissé a failli marquer le cinquième but sur coup franc mais le Sénégalais a touché la barre transversale de son tir du pied droit.

Au milieu de la deuxième mi-temps, les visiteurs ont commencé à avoir un meilleur des échanges et ont fait des incursions dans la surface de réparation des Churchill Brothers. Les Red Pythons comptaient principalement sur le passage dans la boîte. Grâce à un tel centre, l’attaquant remplaçant Nana Poku avait mis le ballon au fond des filets, mais il a été jugé hors-jeu.

Les hôtes ont rapidement repris le contrôle du match et ont marqué deux autres buts en l’espace de cinq minutes. Ils ont eu la chance d’obtenir un but contre son camp à la 89e minute lorsque Naresh Singh de Trau a marqué un but contre son camp tout en dégageant un tir lié au but. Par la suite, Savio a continué à combiner avec Kamo Stephane Bayi, et ce dernier a dirigé le but.

Churchill Brothers passe au sixième rang du classement avec 12 points en neuf matchs tandis que TRAU reste sur 13 points.

