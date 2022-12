Les dominants Churchill Brothers battent Sudeva Delhi 2-0

Le Sudeva Delhi FC a subi sa sixième défaite consécutive de la saison lorsqu’il s’est incliné face au Churchill Brothers FC 0-2 lors du match nul Hero I-League 2022-23 au Chhatrasal Stadium de New Delhi, samedi 10 décembre 2022.

Deux buts en seconde période d’Abdoulaye Sané et de Lamgoulen Hangshing ont aidé Churchill à remporter deux matches de suite pour porter son total de points à huit en sept matches. Le Sudeva Delhi FC, quant à lui, n’a pas encore marqué son premier point après avoir disputé six matches.

Tableau des points de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Calendrier de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Résultats de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Soulier d’Or de la Coupe du Monde de la FIFA 2022

La recrue sénégalaise Abdoulaye Sané a joué un rôle crucial dans les attaques de son équipe alors que les visiteurs dominaient les débats initiaux. A la sixième minute, sur un corner, Sané reçoit le ballon près du point de penalty mais Nishchal Chandan bloque son tir et entre-temps, le gardien de Sudeva, Kabir Kohli, parvient à récupérer le ballon.

Face à la pression croissante des Churchill Brothers, les locaux pouvaient à peine renforcer leurs attaques et restaient occupés à défendre leur citadelle. Au milieu de la mi-temps, Sané a eu une occasion en or de mettre les visiteurs en tête. Il a reçu le ballon dans la surface de réparation en battant habilement le défenseur de Sudeva Chandan. Cependant, Kongbrailatpam Manjit Sharma est venu à la rescousse de son équipe et a fait un blocage crucial pour priver Churchill d’un certain objectif.

Churchill Brothers a failli marquer à la 34e minute. Tana a reçu un centre de l’aile droite et l’Espagnol a placé le ballon pour Lalawmpuia Sailo, qui a pris un tir enroulé avec son pied gauche mais le gardien Kohli a fait un arrêt acrobatique.

Sudeva Delhi a amorcé la deuxième période sur une note positive. Après deux minutes de jeu, Basit Ahmed Bhat trouvait Seilenthang Lotjem sur l’aile gauche. Lotjem s’est précipité dans la surface pour envoyer un centre devant la bouche de but. Cependant, il a supplié car aucun des joueurs de Sudeva n’était présent dans la région.

Les Red Machines ont repris le contrôle du match et après une série d’occasions manquées, leur attaquant sénégalais Abdoulaye Sané a trouvé le cadre à la 54e minute. Le capitaine de Churchill Momo Cissé a trouvé Sailo dans la surface, qui, à son tour, a lancé le ballon pour Sané et l’attaquant n’a pas commis d’erreur en l’insérant dans le coin inférieur.

Pendant la majeure partie du match, Churchill Brothers a joué avec un réseau de passes rapides entre les attaquants, Tana étant le point central de toutes leurs attaques. À la 76e minute, Tana a trouvé Lamgoulen Hangshing au bord de la surface de réparation, qui a couru dans la surface pour doubler la mise avec un tir bas dans le deuxième poteau.

Peu de temps après que le but ait été marqué, le remplaçant de Sudeva, Akbar Khan, a failli en retirer un après un centre de Francis Nwankwo. Dans les dernières minutes, le Nigérian Felix Chidi Odili a vu son effort dans la surface passer juste devant le poteau. Il était un peu trop tard pour que les hôtes lancent un retour alors que les visiteurs quittaient le stade Chhatrasal avec trois points.

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici