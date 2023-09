Les Dolphins de Miami rendent hommage à Ryan Clinkunbroomer, adjoint du shérif du comté de Los Angeles

Avant d’éliminer les Broncos de Denver dimanche, les Dolphins de Miami ont rendu hommage à l’adjoint du shérif du comté de Los Angeles, Ryan Clinkunbroomer, un fan de la franchise qui a été abattu le 16 septembre dans ce que les autorités ont décrit comme une embuscade.

L’adjoint William Warner, qui a entraîné Clinkunbroomer, a déclaré au Times qu’il le taquinait souvent à propos de son allégeance aux Dolphins et demandait à son stagiaire quand il allait commencer à soutenir son équipe, les 49ers de San Francisco. Réponse de Clinkunbroomer : « Les 49ers sont nuls, monsieur. »

Les dauphins posté sur X, le site de médias sociaux anciennement appelé Twitter, une photographie d’un maillot des Dolphins avec « Clinkunbroomer » dans le dos, ainsi que le message : « Avant le match d’aujourd’hui, nous nous sommes arrêtés pour nous souvenir et honorer l’adjoint Ryan Clinkunbroomer, un fan de longue date des Dolphins. et membre du département du shérif du comté de Los Angeles, qui a été tragiquement tué dans l’exercice de ses fonctions au début du mois. Nos pensées et nos prières vont à sa famille, à ses amis et à sa communauté.

Clinkunbroomer, 30 ans, a été abattu dans sa voiture de patrouille alors qu’il était en service à Palmdale.

Kevin Cataneo Salazar, 29 ans, a été accusé de son meurtre. Le résident de Palmdale, décrit par sa mère comme un schizophrène paranoïaque, a plaidé non coupable pour cause de folie. Les autorités n’ont pas révélé de motif.