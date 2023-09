Les Dolphins de Miami marquent 70 points lors d’une victoire record contre les Broncos de Denver | Nouvelles de la NFL

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Faits saillants des Broncos de Denver contre les Dolphins de Miami lors de la troisième semaine de la NFL

Les Dolphins de Miami ont réalisé plus de 700 verges offensives en route vers une victoire record de franchise 70-20 contre les Broncos de Denver dimanche.

L’équipe de Mike McDaniel a enregistré le plus de points dans un match par une équipe de la NFL depuis 1966 et le quatrième match de 70 points de l’histoire, loin du record de 72 points en saison régulière établi par Washington.

Tua Tagovailoa, qui était 16 sur 16 en première mi-temps, a complété 23 des 26 passes pour 309 verges et quatre touchés, avant que le remplaçant Mike White ne lance pour 67 verges et un score en entrant tardivement dans le match. Le porteur de ballon recrue De’Von Achane a quant à lui récolté 203 yards et deux scores en compagnie des 82 yards de Raheem Mostert pour trois touchdowns et des 63 yards de Chris Brooks au sol.

« Honte à nous si vous fixez un plafond à ce dont vous êtes capable », a déclaré McDaniel aux journalistes. « Si vous vous souciez uniquement des bonnes choses, vous ne vous souciez de rien d’autre que de votre technique, de vos fondamentaux et de votre affectation au sein de l’équipe, ne vous inquiétez pas des statistiques ou du crédit, c’est incroyable ce qu’un groupe de personnes peut faire dans une seule direction. .

« Les points ne se transmettent pas, mais je pense que c’est un match significatif que beaucoup de gars doivent comprendre pour ne pas laisser une opportunité sur le terrain ensemble vous glisser entre les doigts de quelque manière que ce soit, car collectivement, nous avons tous les bonnes personnes pour faire des trucs plutôt sympas sur le terrain.

« C’est tout simplement incroyable, tout le travail intentionnel qui y est consacré me vient à l’esprit.

« J’étais très fier de notre nature implacable. Je pense que c’était la première fois en dehors du match de Houston l’année dernière où nous avions une avance de peut-être trois touchés ou plus avant la mi-temps et cela a fini par être assez serré à la fin. » Nous voulons donc que les gars apprennent de certaines choses. C’est tellement essentiel que vous ne laissiez pas les flux et reflux du jeu interférer avec la façon dont vous jouez au football, c’est la plus grande chose que les gars peuvent apprendre de ce match. «

Tagovailoa a profité d’une autre journée incroyable sous le centre des Dolphins

Miami a eu la chance de battre le record de tous les temps de Washington lorsqu’ils se sont rapprochés du champ de tir, mais ont plutôt choisi de se mettre à genoux pour remporter la victoire.

« C’était comme courir après des points, courir après un record, ce n’est pas ce pour quoi nous sommes venus ici », a déclaré McDaniel. « Dix fois sur dix, vous concédez et vous vous agenouillez. Le message que cela enverrait ne correspondait pas vraiment à ma façon de voir les choses. »

La victoire a porté les Dolphins à 3-0 cette année et, malgré toutes les difficultés de Denver, a renforcé leurs références au Super Bowl derrière un Tagovailoa brûlant.

Le précédent record de Miami était de 55 points établi contre St Louis le 24 novembre 1977, les Dolphins dépassant cette marque grâce à la passe de touché de 10 verges d’Achane au quatrième quart et au point supplémentaire de Jason Sanders.

Les Dolphins sont la première équipe à marquer cinq touchés au sol et cinq touchés en réception à l’époque du Super Bowl, selon les statistiques d’ESPN. Leurs 726 verges au total sont quant à elles deuxièmes seulement derrière les 735 des Rams de 1951 contre les Yankees.